Instagram Ary Mirelle relata sofrimento em parto normal do filho com João Gomes

Ary Mirelle, esposa de João Gomes, revelou nesta quinta-feira (18) detalhes do parto normal do segundo filho, Joaquim, que nasceu no último dia 7. A influenciadora disse que enfrentou complicações e relatou momentos de dor intensa, mas também de superação.

O relato foi publicado no Instagram. A influenciadora explicou que, mesmo após o sofrimento, considera a experiência uma realização pessoal.

Ary contou que tudo começou quando retirou a cerclagem com 36 semanas de gestação.

“ Achei que fosse acontecer o que aconteceu com o Jorge, que nasceu no mesmo dia em que tirei a cerclagem. Mas ainda ficou um nozinho. A gente esperou desfazer esse nozinho, mas não conseguiu tirar ”, explicou.

Com 40 semanas, a bolsa rompeu. “ Fui fazer xixi de madrugada e parecia um xixi infinito ”, disse. Naquele momento, João Gomes cancelou um show para acompanhá-la no hospital. Foi então que descobriram que o nó da cerclagem estava dificultando o trabalho de parto.

As dores se intensificaram após as induções. “ Coloquei uma fralda, fui dormir e no outro dia esperei o João chegar (…) Depois que tirou o nozinho, a gente foi para a indução com um balão (…) Depois de uma horinha, a gente foi para outra indução com ocitocina. Daí que o bicho pega. Foi dor. Descompensei total. Não teve foto plena, não. Fui chutando quem estivesse na minha frente (…) Eu gritava e mandava o João calar a boca ”, recordou.

Em outro momento, descreveu a cena em que perdeu o controle: “ Pedi perdão a Jesus e disse que não faria mais aquilo ”. Após dormir por duas horas, acordou com nove centímetros de dilatação e a sensação de que não conseguiria continuar.

Apesar da fraqueza, Joaquim nasceu saudável. “ Pensei que não fosse conseguir, mas o Joaquim nasceu de manhã, lindo e saudável. Quando vieram colocá-lo em cima de mim, a sensação que eu tinha era que eu ia derrubá-lo de tão fraca que eu estava. Só pedia para tirá-lo de cima de mim ”, relatou.

Mesmo com o sofrimento, Ary disse que viveria novamente a experiência: “ Teria, sim, um parto normal, mas nem pensar agora. Vou colocar o diu, vou proteger, ficar quietinha e daqui a uns quatro ou cinco anos a gente pensa ”.

Ao final, celebrou o sonho realizado: “ Era o meu sonho ter o meu filho de parto normal. (…) Consegui não dar ouvido às coisas ruins que ouvi. Muita gente dizia que eu não ia conseguir e que era muito arriscado. Deu certo e consegui o parto normal após ter tido cesárea recente ”.