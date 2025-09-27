Instagram Aline Mineiro exibe abdômen trincado em dia de piscina e recebe elogios

Aline Mineiro, de 34 anos, compartilhou fotos neste sábado (27) em que aparece curtindo a piscina e exibindo o abdômen definido. A influenciadora posou de biquíni cavado e mostrou a forma física, arrancando elogios dos seguidores.

A ex-panicat também foi destaque no podcast Podshape, onde relatou de forma como recebeu o diagnóstico de transtorno bipolar e falou sobre os impactos em sua vida.

“ Viva o verão antes que ele comece, minhas gostosas! ”, escreveu na legenda das imagens. A publicação foi seguida por uma enxurrada de comentários positivos. “ Esse abdômen é um esculacho ”, brincou um fã. “ Surreal, sempre maravilhosa ”, acrescentou outro. Houve também quem destacasse a dedicação da modelo: “ É um design de corpão. Lindíssimo. Parabéns pela disciplina e o cuidado ”.





Influenciadora fala sobre saúde mental

Em entrevista ao Podshape, Aline relembrou a dificuldade que enfrentou ao receber o diagnóstico de transtorno bipolar.

“ Eu fiquei muito confusa. Isso piorou. Naquela época nem se falava. Achavam que estava com espírito maligno. Não tinha informação. Hoje, graças a Deus, tem internet para a gente pesquisar. Tem médico de muita qualidade, e aí eu fui entendendo ”, contou.

Aline afirmou que compreender o transtorno foi um alívio.

“ Quando eu entendi o que a doença fazia e mexia com a minha cabeça, em quem a doença me transformava, aí ficou muito mais fácil. Deu um alívio até nas minhas atitudes. Tinha atitudes impulsivas que vinham e eu nem queria fazer, e depois ficava arrependida. Mas hoje está controlado, graças a Deus ”, completou.

A modelo explicou ainda que falar sobre saúde mental é essencial para quebrar tabus. Segundo ela, informação e acompanhamento médico foram fundamentais para alcançar equilíbrio.