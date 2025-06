Reprodução Instagram @gabyamarantos Gaby Amarantos e Gabriel; artista lamentou morte do irmão

Gaby Amarantos, de 45 anos, está passando por um momento delicado. Por meio das redes sociais, a cantora, compositora e atriz comunicou aos fãs que o irmão, Gabriel, morreu. A notícia foi anunciada por ela na última quinta-feira (12).







"Meu irmão descansou. Gabriel, o irmão do meio, sempre foi o nosso orgulho. Desde criança enfrentou muitos desafios: conviveu com a obesidade e, ainda muito jovem, teve sua saúde comprometida pela diabetes — essa doença silenciosa que atinge parte da nossa família e que, por causa dele, me motivou a buscar uma vida mais saudável", iniciou.





"Foram muitos anos de luta. Gabriel enfrentou tudo com uma força descomunal, uma inspiração para todos nós. Sempre me ligava, curioso para saber as novidades da 'irmã cantora', vibrava com cada conquista como se fosse dele também. Era lindo ver como, mesmo com tantas limitações — sem poder sair de casa, caminhar, enxergar ou viver sem hemodiálise semanal —, ele encontrava maneiras de estar presente e de demonstrar amor", acrescentou.

Lembranças

Ao longo do relato, a cantora, conhecida principalmente pelo hit "Ex Mai Love", que serviu como tema da abertura da telenovela "Cheias de Charme", relembrou de alguns momentos vivenciados ao lado do irmão, destacando o companheirismo entre eles.

"Amava brega, pagode, samba... Uma das nossas maiores alegrias foi viver juntos o Carnaval no Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí. Lembro dele emocionado, em êxtase — uma memória que guardarei para sempre. Gabriel teve uma vida boa. E, mesmo jovem, consciente de que sua jornada seria breve, ele fez o possível para aproveitar cada instante", recordou.

"Aos amigos, familiares e a todos que puderam conviver com Gabriel, nosso sincero agradecimento. Que sejamos todos confortados por termos tido a sorte de viver ao lado de alguém tão especial.

Maninho, tua jornada agora continua, só que de outra forma. Que você siga na luz divina, com a certeza de que continuaremos aqui cuidando da sua família", concluiu.

Repercussão

Celebridades da classe artística vieram a público demonstrar apoio a Gaby e os familiares dela. "Meu sentimentos, querida", escreveu a campeã do "BBB 20" Thelma Assis. "Te abraço forte, amiga", prosseguiu a atriz Barbara Paz. "Meus sentimentos, meu amor", declarou o ator Amaury Lorenzo. "Meus sentimentos, amiga. Amo você", disse Gretchen.



Confira a postagem na íntegra: