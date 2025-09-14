Viúva de Erasmo Carlos relata sonhos recorrentes com o cantor

Fernanda Esteves, viúva de Erasmo Carlos , usou o Instagram neste domingo (14) para revelar sonhos frequentes com o cantor, morto em novembro de 2022, aos 81 anos. Ela descreveu as lembranças noturnas como momentos de ausência e despedida.
O relato foi publicado nas redes sociais. Fernanda contou que quase sempre sonha com Erasmo, mas nunca consegue encontrá-lo de fato.
“ Quase sempre sonho com você, mas fica só no quase. Sonho que você estava ausente, sumido, desaparecido, e quando estava prestes a te ver, você morria. Não te vejo, não falo, não alcanço. Nunca chego a tempo ”, escreveu Fernanda.
Segundo ela, os sonhos nunca chegam a uma conclusão.
“ Tem algo que você deseja me contar. Estou sempre atrasada, distante, alheia. Você morre, chego no velório. Nunca sonhei com você vivo. Sinto tanto a sua falta. Apareça ”, completou.
Não é a primeira vez que Fernanda faz desabafos sobre o marido. No fim de 2024, ela publicou um texto refletindo sobre a morte e a forma como o tema é silenciado.
“ Eu falo sobre a morte, sobre as mortes, sobre a morte dele, sobre a minha morte. As pessoas não gostam de pensar na única certeza delas. Não se pode silenciar a morte e suas consequências ”, escreveu.
Erasmo Carlos morreu em novembro de 2022, no Rio de Janeiro, vítima de complicações de uma sepse causada por paniculite. A morte do cantor, conhecido como um dos maiores nomes da Jovem Guarda, gerou grande comoção no país.
Ícone da música brasileira, Erasmo deixou dezenas de álbuns e sucessos que marcaram gerações. Sua trajetória artística se confundiu com a própria história da música popular, especialmente ao lado de Roberto Carlos e Wanderléa.