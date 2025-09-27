Reprodução Raul Gazolla revela que amigo planejou matar Guilherme de Pádua

Raul Gazolla contou que, dias após o assassinato de Daniella Perez, um amigo o procurou oferecendo vingança. Segundo o ator, o homem queria atacar a 16ª Delegacia de Polícia, no Rio de Janeiro, para matar Guilherme de Pádua, acusado de ser o responsável pelo crime. Gazolla afirmou que trabalhou para impedir a ação, alertando que inocentes poderiam morrer.

A revelação foi feita em entrevista ao Canal Rap77. Ele explicou que a insistência do colega quase o convenceu, mas prevaleceu a decisão de seguir pela Justiça.

“ Demorei a convencê-lo de que não podia fazer isso. Se entrasse atirando na delegacia, ia colocar a vida de outras pessoas em risco. Precisava deixar que a investigação mostrasse a verdade ”, declarou. O ator acrescentou que não conseguiria viver com a culpa de um ato violento.

Gazolla destacou ainda que o trauma da perda o deixou vulnerável. “ Eu não dormia. Não tinha forças para pensar em nada além da dor. Mas, dentro de mim, sabia que não queria sangue derramado de inocentes por causa dessa tragédia ”, afirmou.

O crime voltou ao centro das discussões com a série Pacto Brutal, que revisitou detalhes da morte de Daniella Perez. Admiradores e familiares da atriz ainda consideram que a punição aplicada foi insuficiente.

Guilherme de Pádua, condenado pelo assassinato, morreu em 6 de novembro de 2022, em Belo Horizonte, vítima de infarto.