Reprodução/Instagram/@dadodolabella/@tomaszewsk Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski

A fila do ator Dado Dolabella também andou. O ex-namorado de Wanessa Camargo deixou escapar que está acompanhado em uma viagem para a Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás. A felizarda é a influenciadora Marcela Tomaszewski.

Na manhã do último sábado (27), ele publicou um vídeo em que aparecia deitado em uma cama, enquanto uma mulher não identificada abria a janela do quarto. Pouco tempo depois, Dado apagou a publicação.

A nova namorada do artista é Marcela Tomaszewski, de 27 anos. Ela é atriz, estilista, modelo e empresária.

Marcela foi coroada Miss Universe Gramado 2025 e chegou a disputar uma vaga a nível nacional no Miss Universe Rio Grande do Sul. Em 2015, aos 18 anos, foi eleita Miss Mundo Porto Alegre.





A loira já desfilou em Londres, na Inglaterra. Durante o período em que morou fora do Brasil, dedicou-se integralmente ao aprendizado da língua inglesa e estudou Fashion Design no Instituto Marangoni.

Atualmente, ela se prepara para lançar sua própria marca de biquínis. Nas redes sociais, onde é seguida por mais de 29 mil pessoas, Marcela compartilha conteúdos sobre sua vida nas passarelas, concursos de beleza, viagens e muitas dicas de moda.

A famosa chegou a postar um Stories em seu Instagram cozinhando ao lado do ator.

Dado Dolabella e polêmicas

Recentemente, o ator se envolveu em mais uma polêmica. Dado protagonizou uma briga com Wanessa Camargo e Luan Pereira, que dançam juntos no quadro Dança dos Famosos.

Entenda: Luan Pereira afirma ter sido bloqueado por Dado Dolabella



Durante uma confraternização em um bar no Rio de Janeiro, Luan dançava com Wanessa quando foi empurrado por Dado, que teve uma crise de ciúmes.