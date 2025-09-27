Reprodução/Instagram/@virginia/@alvxaro Álvaro brinca com samba no pé de Virginia

Em meio à polêmica sobre a escolha de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval 2026, o influenciador Alvaro Xaro entrou na conversa com bom humor: ele postou um vídeo nas redes sociais imitando a influenciadora, ironizando os comentários sobre sua falta de samba no pé. Alvaro, que integra o elenco do 'Dança dos Famosos', aproveitou e brincou com a situação.

Em tom de humor, Alvaro revelou que está completamente viciado em imitar Virginia sambando como rainha de bateria da Grande Rio. O influenciador contou que não consegue parar de repetir a coreografia e que até já incorporou os passos no seu dia a dia, arrancando risadas dos seguidores.

"Eu estou viciado em imitar o samba da Vigi [Virginia]. Gente, isso aqui é muito bom de se fazer, eu não julgo ela, é muito bom fazer isso, eu me divirto sozinho dentro do quarto", disse o famoso replicando o episódio.

Virginia pede paciência após polêmica

Após a polêmica envolvendo a falta de samba no pé e o uso de passos típicos do TikTok durante sua apresentação, Virginia Fonseca pediu paciência ao público e revelou que está tendo aulas com a ex-passista Santinha desde junho. A influenciadora prometeu evoluir até o Carnaval. Ainda assim, continuou sendo alvo de críticas nas redes sociais. Um dos vídeos de sua coreografia viralizou recentemente, gerando uma enxurrada de comentários negativos.





Quem é Santinha?

Luciene "Santinha" Tavares é uma passista veterana da Grande Rio e uma das figuras mais respeitadas na escola. Criada na comunidade, ela desfila desde a infância e já teve destaque em diversas funções na agremiação.

Reconhecida pelo seu talento e carisma na Marquês de Sapucaí, Santinha também atua como professora de samba e tem um papel fundamental na formação de novas passistas. É com ela que Virginia Fonseca vem realizando seus treinos para o Carnaval 2026.

Coroação e encontro com Paolla Oliveira

Virginia foi coroada oficialmente como rainha de bateria em setembro, durante um evento na quadra da escola, em Duque de Caxias. Paolla Oliveira esteve presente na cerimônia, passou a faixa para a influenciadora, sendo homenageada como "rainha de honra".

A atriz demonstrou apoio à sucessora e reforçou que continuará ligada à escola sempre que for chamada.