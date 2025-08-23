Reprodução/Instagram Dado Dolabella nega agressão e confirma fim da relação com Wanessa

Dado Dolabella, de 45 anos, se pronunciou neste sábado (23) sobre a confusão envolvendo Wanessa Camargo, de 42 anos. O ator e cantor afirmou que não houve agressão física e afirmou que a relação terminou de forma definitiva. O episódio aconteceu na quinta-feira (21), durante confraternização da Dança dos Famosos , em São Paulo.

Na publicação feita no Instagram, Dado explicou que está em uma fase de virada pessoal e profissional.

“ Esse é um momento muito especial para a Wanessa, e desejo que ela brilhe e conquiste tudo o que merece. Ela mesma já deixou claro que não houve agressão da minha parte, o que entre nós foram anos de muito amor e carinho, que merecem respeito ”, escreveu.

O ator Explica que pretende seguir novos caminhos.

“ Hoje, meu foco está totalmente na minha carreira e nos projetos que escolhi trilhar. Entre nós, ficou claro que cada um precisa seguir sua jornada de forma independente. Houve uma história linda, mas esse ciclo se encerrou ”, publicou.

Ele acrescentou que não há ressentimentos. “ Agora, somos ex, e o respeito permanece ”, completou.

Wanessa também comentou o episódio em publicação feita na noite de sexta-feira (22). A cantora relatou que a confusão ocorreu após uma crise de ciúme de Dado.

De acordo com Wanessa, a situação começou quando ela dançou com o sertanejo Luan Pereira, de 22 anos, durante a festa do elenco da Dança dos Famosos . A atitude teria incomodado o ex-namorado.