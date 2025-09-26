Reprodução/Instagram/@bianca/@vitoriastrada_ Bianca Andrade e Vitória Strada

Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, surpreendeu seus fãs ao revelar publicamente que já viveu um romance com a atriz Vitória Strada. A influenciadora e empresária abriu o coração e compartilhou detalhes íntimos sobre o affair, que, até então, era mantido em sigilo.

"Hoje a gente é amiga. A Vitória é maravilhosa, uma fofa", disse Bianca, esclarecendo que o envolvimento entre as duas aconteceu antes de a atriz integrar o elenco do Big Brother Brasil 2025.

Durante a conversa, a influenciadora também falou um pouco sobre suas experiências em aplicativos de namoro. Bem-humorada, relembrou algumas situações marcantes: "Já peguei gente que não vale nada, já tive de tudo", disse durante o programa Match O Papo, no YouTube.





Relacionamento com Diego Cruz

Atualmente, Boca Rosa está namorando o influenciador Diego Cruz. O romance começou em agosto de 2024, mas só foi confirmado publicamente em maio deste ano. Já Vitória Strada está em um relacionamento com o ator Daniel Rocha desde dezembro de 2024.

Sobre o atual namoro com o ator e influenciador Diego Cruz, Bianca contou que o primeiro contato entre eles aconteceu em um after do Numanice, projeto musical da cantora Ludmilla. Apesar de já acompanhar Diego nas redes sociais, foi nesse evento que a aproximação, de fato, rolou.

Bianca também comentou que, em envolvimentos anteriores, muitas vezes se sentiu julgada por priorizar sua carreira e a maternidade. Segundo ela, Diego trouxe uma nova perspectiva sobre como viver uma relação amorosa de forma leve e respeitosa. O namoro, como explicou, respeita sua individualidade, sua rotina profissional e, principalmente, seu papel como mãe.

Experiência com o BBB20

Durante a entrevista, Bianca Andrade relembrou sua participação marcante no Big Brother Brasil 20. Segundo ela, o reality foi um divisor de águas em sua carreira, impulsionando sua visibilidade nacional. No entanto, a fama repentina também trouxe desafios: críticas intensas, julgamentos e a necessidade de amadurecer sob os holofotes.

Bianca destacou que o período exigiu dela muito aprendizado e resiliência. Ela ressaltou a importância do autoconhecimento para lidar com a exposição extrema e compreender melhor sua própria trajetória. "Foi um processo necessário para eu me entender e crescer como pessoa", afirmou.

A influenciadora também falou sobre sua relação com o ex-companheiro Fred Bruno, pai de seu filho. De forma carinhosa, ela o definiu como um "parceirão" e elogiou a boa convivência entre os dois, especialmente no que diz respeito à criação do menino. "A gente se dá muito bem, e a parceria na maternidade é real", completou.