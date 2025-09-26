Reprodução/ Instagram @tvglobo/ @dudasantossd Duda Santos como Beatriz em "Garota do Momento"

Duda Santos, de 24 anos, está confirmada no elenco de "A Nobreza do Amor", novela das seis que substituirá "Êta Mundo Melhor" na grade da Rede Globo. A estreia é prevista para março de 2026.



Caberá a artista vivenciar uma princesa africana. Na história, a membra da realeza foge do reino após um golpe dado pelo grande vilão, defendido por Lázaro Ramos. Ela se refugia no nordeste brasileiro e acaba se apaixonando por um rapaz, mas o amor será proibido.





Esta é a segunda protagonista de Duda na faixa. A jovem foi elogiada pela crítica e pelo público ao defender a heroína Beatriz Dourado, da telenovela "Garota do Momento", a antecessora de "Êta Mundo Melhor".

A atuação da intérprete, inclusive, foi notada pela Seoul International Drama Awards, premiação da Coreia do Sul responsável por elencar as melhores produções televisivas internacionais.

Santos está na disputa pelo título de Melhor Atriz. A premiação deve ocorrer em meados de outubro deste ano. Escrita por Alessandra Poggi e com direção de Natália Grimberg, a novela protagonizada pela artista também concorre na categoria Melhor Novela/ Série.

Saiba mais

A informação da escalação foi antecipada pela Coluna Play, de Anna Luiza Santiago, e confirmada pelo iG Gente. Conforme apurado pela reportagem, a boa aceitação da atriz no último folhetim, bem como a experiência com o diretor, Gustavo Fernández, facilitaram a escolha, já que eles fizeram uma boa parceria no remake de "Renascer".

Além disso, como Duda é contratada por prazo longo na Globo, a situação fica ainda mais cômoda para a seleção dela em obras da casa. Por ter sido escalada para "A Nobreza do Amor", ela precisou deixar o elenco da série criada por Cauã Reymond para o Globoplay sobre os bastidores do futebol.