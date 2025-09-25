Instagram Evaristo Costa relata constrangimentos por sintomas de doença

Evaristo Costa, de 48 anos, revelou nesta quinta-feira (25) que enfrenta situações constrangedoras por causa da doença de Crohn, diagnosticada em 2024. O jornalista contou em vídeo nas redes sociais que os sintomas nem sempre são compreendidos e, por isso, passou a usar o cordão de girassóis, símbolo internacional que representa doenças ocultas.

O relato foi publicado nas redes sociais. O comunicador explicou como o acessório ajuda a explicar a condição em locais públicos. O apresentador disse que a doença provoca crises severas e imprevisíveis, que afetam diretamente a rotina.

Entre os sintomas mais comuns está a diarreia frequente. “ Não é ir uma vez, duas vezes ao banheiro. É ir 20, 30, 40 vezes ”, disse. Evaristo afirmou que a situação já o colocou em apuros durante viagens e deslocamentos.

Um dos momentos mais difíceis aconteceu dentro de um avião. “ Eu já precisei ir correndo no banheiro do avião e tinha uma fila, eu não consegui passar na frente. Um constrangimento enorme, não preciso dizer o que aconteceu ”, contou.

O jornalista também lembrou um episódio em um restaurante. “ Eu já precisei entrar num restaurante, o segurança veio atrás, disse que eu não poderia usar o banheiro, só se eu consumisse. Eu perguntei: ‘Posso usar o banheiro e depois consumir?’. E ele falou: ‘Não, primeiro você tem que consumir’. Mais um constrangimento ”, relatou.

Evaristo explicou que o cordão de girassóis poderia ter ajudado nesses momentos. Segundo ele, o acessório é uma forma simples de indicar que a pessoa convive com uma condição de saúde invisível, o que pode evitar discussões e embaraços.

“ Ninguém precisa usar esse cordão para ter os seus direitos garantidos, o uso é opcional, mas ele ajuda a comunicar rápido ”, afirmou. O jornalista ainda listou outros exemplos de doenças ocultas: “ A lista é enorme de doenças não aparentes, como: surdez, epilepsia, diabetes, esclerose múltipla, as doenças crônicas, como a doença de Crohn, que é o que eu tenho ”.

A doença de Crohn é uma síndrome gastrointestinal crônica que atinge principalmente o intestino delgado e o cólon, mas pode afetar todo o trato digestivo. No diagnóstico, em 2024, Evaristo perdeu 22 quilos em apenas três semanas.