Reprodução Instagram @diegocruz_ Bianca Andrade e Diego Cruz

Empreendedora e influenciadora, Bianca Andrade, popularmente conhecida como Boca Rosa, assumiu namoro com Diego Cruz. O homem de 28 anos ganhou destaque em plataformas de interação virtual como o TikTok e também na TV.





Quem é ele?

Nascido no Rio de Janeiro, se destacou pela atuação como influenciador digital. Na web, costuma compartilhar vídeos curtos e humorísticos interpretando diversos personagens em histórias ágeis e corriqueiras.

Mas muito se engana quem pensa que o artista se restringe ao mundo virtual. A fama conquistada o alçou para responsabilidades maiores, como papéis em novelas da Rede Globo. Cruz já esteve no elenco de "Quanto Mais Vida Melhor" e também no remake de "Elas por Elas".





Embora tenha se afamado pela trajetória como ator, Diego é formado em uma profissão totalmente diferente: a publicidade. Foi em 2020, em meio ao contexto pandêmico de Covid-19, que ele decidiu se dedicar a produção de conteúdos para redes sociais.

Antes de engatar um romance com a ex-participante do "Big Brother Brasil 2020" Bianca Andrade, ele chegou a namorar outra celebridade. Trata-se da atriz Marina Wilson. O ex-casal decidiu colocar um fim no relacionamento em agosto de 2024.