Reprodução/Instagram/@@gretchen Gretchen fala sobre alopecia

A cantora Gretchen, de 66 anos, mostrou em suas redes sociais, na última quarta-feira (24), o resultado de uma mudança no visual ao aparecer usando uma lace, uma espécie de prótese capilar. A artista, diagnosticada com alopecia - condição também conhecida como calvície, explicou por que não optou por um transplante capilar e também o motivo de não ter colocado mega hair desta vez.

"Uso mega hair também, e a lace é principalmente para quando preciso dar uma descansada no meu couro cabeludo. E é isso que venho fazendo há dois meses. Nesse período, meu couro cabeludo descansou, e por isso meu cabelo voltou realmente a crescer, principalmente aqui na parte de cima. Então, queria uma lace que me trouxesse conforto", explicou a cantora.

Gretchen contou que a alopecia iniciou após o uso de alisante e tintura incompatíveis.

"Depois disso, meu cabelo caiu. A partir desse momento, ele nunca mais voltou a ser como era. Ia crescendo de novo, mas cada vez menos. A parte da frente realmente começou a cair", destacou.





Ela também ressaltou a importância de compartilhar a situação publicamente para encorajar outras mulheres que enfrentam o mesmo diagnóstico.

"E eu tenho um público feminino muito grande, e não gosto de esconder nada das pessoas. Principalmente desse público que precisa do meu apoio. Não adianta sermos influenciadoras se não influenciamos de verdade, para o bem", afirmou.

A cantora revelou ainda que o médico não recomendou o transplante capilar.

"Quando comecei a ter esse problema de alopecia, pensei em fazer um transplante. Consultei meu médico, e ele disse: 'A sua alopecia é progressiva, não é reversível. Onde você perdeu cabelo, não vai voltar mais'. E é justamente nas áreas onde tenho tatuagens. Aqui em cima realmente voltou, no meio, atrás... Mas dos lados, nas entradas, não", explicou.

Gretchen acrescentou que o procedimento também interferiria em sua carreira.

"Além disso, eu teria que ficar um ano e meio esperando o cabelo crescer, e eu não posso. Trabalho com televisão, estou o tempo todo gravando vídeos", enfatizou.

Por fim, a famosa contou que conta sempre com o apoio do maridão, Esdras Souza.

"O meu marido diz que o que interessa é como sou, minha beleza interior. O que interessa para ele é o que sou como esposa, mãe, profissional, mulher e tudo o que faço para vocês, mulheres, incentivando a realmente a cuidarem da autoestima", finalizou.