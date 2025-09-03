Reprodução/Instagram/@vitoriastrada Vitória Strada assume novo projeto na Globo

Vitória Strada , após quatro meses da grande final do BBB 25, na qual integrou o grupo dos Camarotes, foi escalada para um novo projeto na TV Globo. A atriz será a protagonista de um telefilme, que estreia no primeiro semestre de 2026, no Globoplay.

A produção será gravada setembro, em Porto Alegre, terra natal da artista. O longa fará parte dos projetos regionais do canal e contará com o apoio da RBS TV, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul.





Além de estar disponível no catálogo do streaming do Grupo Globo, o filme também será exibido na programação da afiliada. As informações são da Coluna Play.

Vitória está envolvida em outro projeto inédito. Antes do BBB, ela gravou o filme Covil, dirigido por Rodrigo Lages. No longa, ela contracena com o ator Daniel Rocha, seu namorado.

A atriz ganhou projeção nacional ao protagonizar Tempo de Amar (2017), além de atuar nas novelas Espelho da Vida (2018) e Salve-se Quem Puder (2020).

Strada também foi campeã do Dança dos Famosos em 2022. Seu último trabalho na dramaturgia da Globo foi uma participação especial em Fuzuê (2023).

Vitória voltou a ganhar destaque ao participar do Big Brother Brasil 2025. Durante o confinamento, entrou acompanhada de Mateus Pires, seu amigo. No entanto, os atritos entre os dois chamaram a atenção dos telespectadores.

A atriz também se envolveu em uma polêmica com as irmãs Thamiris e Camilla Maia. Inicialmente aliadas no jogo, as participantes do grupo Pipoca logo romperam com a artista e passaram a ser vistas como vilãs da edição.

A partir daí, nasceu a amizade entre Vitória e o ex-ginasta Diego Hypólito, que entrou no reality em dupla com a irmã, Daniele. A amizade entre os dois continuou fora da casa, e eles chegaram a participar juntos do Encontro com Patrícia, na semana passada.