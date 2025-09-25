Reprodução/ Instagram @virginia Virginia e Maria Alice

Virginia Fonseca, de 26 anos, usou as redes sociais para explicar o motivo de Maria Alice, de 4, fruto da antiga relação com o cantor Zé Felipe, de 26, ter sido internada em São Paulo. A influenciadora está com a herdeira na unidade hospitalar, nesta quinta-feira (25).

Poliana Rocha, avó paterna da garota, acompanhou a menina nos primeiros momentos do procedimento na quarta-feira (24). Enquanto isso, Virginia, que estava em São Paulo cumprindo compromissos profissionais, dirigiu-se ao hospital assim que concluiu suas atividades.





Segundo a contratada do SBT, a filha tem passado por um exame, já previsto há algum tempo. Os fãs da influenciadora enviaram mensagens de apoio, ressaltando que esperavam o retorno da garota para a casa em breve.

"Nossa noite vai ser por cá [no hospital]. Mariazinha está realizando um exame que já estava marcado, está tudo bem com ela, obrigada por todas as mensagens e todo carinho", declarou a influenciadora.

Além de Maria Alice, Virginia é mãe de Maria Flor, a filha número dois, e José Leonardo, o caçula. Os três são frutos da antiga relação de Fonseca com o cantor e compositor Zé Felipe, filho do casal formado por Leonardo e Poliana Rocha.

Relembre

Em maio, após um longo período marcado por especulações sobre possíveis crises no relacionamento, Virginia Fonseca e Zé Felipe confirmaram o fim do casamento. O anúncio foi direto e evitou maiores detalhes.

O ex-casal fez questão de negar que a separação estivesse ligada a questões publicitárias ou conflitos pessoais. Mesmo com o encerramento da união, ambos reforçaram o compromisso de manter uma convivência amigável, priorizando o bem-estar dos filhos.

Atualmente, Zé Felipe é alvo de especulações de affair com Ana Castela após serem vistos juntos em diversas ocasiões e em clima de romance. Já Virginia, após duas viagens próximas à Madri, virou alvo de comentários sobre uma suposta relação com o jogador Vini Jr., do Real Madrid.