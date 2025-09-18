Reprodução/ Instagram @virginia @vinijr Virginia grava storie e fãs desconfiam de que ela está na casa de Vini Jr.

Virginia, de 26 anos, se tornou assunto em plataformas de interação virtual como Instagram, Facebook, TikTok e X, antigo Twitter. O motivo? Internautas notaram um detalhe que indicaria que ela estaria hospedada na residência de Vini Jr., na Espanha.

Isso porque a influenciadora gravou stories e no canto inferior acabou deixando um tapete aparecer. Acontece que este é o mesmo tapete que surge com frequência nas redes sociais do jogador do Real Madrid. Após a semelhança, as especulações de que eles estariam se envolvendo amorosamente ganharam forças outra vez na web.





Quando gravou o vídeo, ela contava que estava acordando de uma soneca. "Dei um cochilo de uma hora e acordei assustada porque o meu despertador foi o mais alto do planeta. Levantei no pulo e estou atrasada para a gente sair. Nossa, gente. Estou com preguiça. Por mim, não sairia, mas a galera está animada", declarou.

Antes disso, os internautas já levantavam suspeitas sobre um possível envolvimento amoroso entre os dois. Isso após a confirmação de Virgínia de que esteve em uma festa organizada por Vini Jr. Na época, ela já não estava mais com Zé Felipe, pai de seus três filhos.

Separação

Em maio, depois de um longo período de rumores sobre instabilidades na relação, Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram que estavam se separando. O comunicado não trouxe explicações profundas, mas ambos fizeram questão de esclarecer que a decisão não foi motivada por campanhas publicitárias nem por desavenças.

Mesmo após o término, os dois afirmaram que manteriam uma relação de amizade, com o foco principal voltado para o cuidado e bem-estar dos filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Novas Especulações

Com o fim do casamento, Zé Felipe também passou a ser alvo de comentários envolvendo uma suposta nova paixão. O cantor tem sido visto com frequência ao lado de Ana Castela, o que tem alimentado os boatos de um possível romance com a artista sertaneja. Apesar disso, ambos seguem negando qualquer envolvimento amoroso.