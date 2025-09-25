Instagram/@junnoandrade Xuxa surge sem maquiagem em fotos com Junno

Junno Andrade usou as redes sociais, nesta quinta-feira (25), para celebrar seu relacionamento com Xuxa.

O ator publicou uma sequência de fotos ao lado da apresentadora, com quem está junto há mais de 12 anos, e abriu o coração na legenda.

“#Tbt delícia de momentos mágicos e inesquecíveis… A gente, nossos melhores amigos de pelos e penas… o mar… e muita saudade do nosso Duduzinho!!! Te amo Xuxa, Dana e Valentina”, escreveu ele.

Nos registros, Xuxa chama a atenção por surgir sem maquiagem, exibindo sua beleza natural em momentos de descontração ao lado do namorado.

O álbum também inclui lembranças com animais de estimação e viagens do casal.

Xuxa rebate críticas após vídeo de braço viralizar nas redes

Xuxa Meneghel virou assunto no dia 18 de setembro após viralizar em um vídeo no qual aparece tirando fotos com fãs. A gravação chamou atenção pela aparência do braço da apresentadora, o que gerou comentários de internautas. Aos 62 anos, a artista respondeu com bom humor às críticas.

O vídeo foi compartilhado pelo perfil Radar dos Famosos, que recebeu uma resposta da Rainha dos Baixinhos nos comentários. “Tem que ver o resto… está pior!! hahahaha Mas… [a idade] chega pra todos!! “, escreveu Xuxa.



Parte do público destacou sinais do envelhecimento. "Esta cabeça não pertence a esse corpo “, escreveu um usuário. Outro comentou: “O povo descobrindo o envelhecimento natural “. Também houve quem saísse em defesa da artista: “Deixem as pessoas envelhecerem em paz“.

Entre os elogios, admiradores ressaltaram a postura da apresentadora com o público. “O que me chamou atenção é que, aos 62 anos e com mais de 45 anos de carreira, Xuxa continua parando para atender e fotografar com fãs“, disse um seguidor.

Outros desconfiaram da autenticidade do registro. “É IA, gente, ela malha. O braço não está assim“, afirmou um internauta. “É mentira, gente. Isso é manipulação de IA“, opinou outro.