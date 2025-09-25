Público salva homem de ataque cardíaco em show de comédia nos EUA

O comediante Drew Lynch viveu um momento inesperado durante uma apresentação em Spokane, Washington, na última terça-feira (23). Um homem identificado como Mr. Wende sofreu um ataque cardíaco no meio do show, e a plateia se mobilizou para salvar sua vida. A reação rápida emocionou o artista, que registrou o episódio em vídeo e publicou no TikTok.
A gravação exibida por Lynch mostra o momento em que ele interrompeu o espetáculo ao notar que algo estava errado com um espectador.
“ Ei, está tudo bem? ”, perguntou. Outro participante respondeu imediatamente: “Não ”. Em seguida, alguém gritou: “ Estou ligando para o 911 agora ”.
De acordo com Lynch, pessoas da plateia se revezaram em massagens cardíacas e checagem de pulso. Após alguns minutos, uma voz anunciou que Wende estava “ acordando ”. Pouco depois, paramédicos chegaram e levaram o homem para atendimento médico.
O comediante escreveu em legenda no TikTok: “ Ele ficou sem pulso por mais de 5 minutos quando, por um milagre de Deus e pelos esforços das pessoas naquela sala, conseguiram reanimá-lo. Nunca vi nada parecido ”.
Ainda no palco, Lynch parou para agradecer ao público: “ Isso foi incrível, cara. Tipo, eu sei que estamos aqui fazendo piadas e falando um monte de coisa sobre a cidade, mas vocês realmente se uniram de uma forma muito legal. Vocês salvaram a vida daquele homem ”.
O humorista publicou um vídeo adicional em que relatou ter demorado a entender a gravidade do que estava acontecendo. “ As pessoas na plateia reagiram quase imediatamente ”, disse. Ele explicou que pessoas anônimas se uniram para abrir espaço, monitorar sinais vitais e realizar compressões por mais de cinco minutos.
Visivelmente abalado, Lynch explicou: “ Estou ficando emocionado porque… eu sou comediante, mas quem se importa? Eu senti, como ser humano, que tive a chance de presenciar um grupo de pessoas se unindo para reviver alguém, para devolver a vida de alguém ”.
O artista ainda refletiu sobre o episódio: “ O mundo está louco, cara. E tem sido uma semana difícil para muitas pessoas, por muitos motivos. O fato de eu ter presenciado uma verdadeira vila de pessoas trabalhando juntas, entendendo a gravidade da situação e agindo com bondade… Foi algo lindo de ver porque restaurou a esperança diante de tudo que está acontecendo nesse mundo caótico ”.
Depois do show, Lynch visitou Wende no hospital. Ele posou ao lado do homem em recuperação e escreveu: “ Sentar e rir com a família dele por horas em um quarto de hospital foi realmente o lembrete que eu precisava sobre por que a comédia é tão necessária. Em um mundo dividido, cheio de dor e incertezas, esquecemos o quanto é frágil o tempo que temos aqui. Parece que esquecemos que todos somos iguais por dentro… todos somos humanos ”.