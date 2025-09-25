Drew Lynch/TikTok Público salva homem de ataque cardíaco em show de comédia nos EUA

O comediante Drew Lynch viveu um momento inesperado durante uma apresentação em Spokane, Washington, na última terça-feira (23). Um homem identificado como Mr. Wende sofreu um ataque cardíaco no meio do show, e a plateia se mobilizou para salvar sua vida. A reação rápida emocionou o artista, que registrou o episódio em vídeo e publicou no TikTok.

♬ original sound - Drew Lynch @thedrewlynch At a show this past weekend in Spokane, something happened that I will never forget. In the middle of my set, a man in the audience collapsed from a heart attack. What happened next was one of the most powerful examples of community and human connection I’ve ever seen. Without hesitation, people in the audience began taking turns performing CPR, clearing space for paramedics, and monitoring his vitals. He had no pulse for over 5 minutes. With the combined efforts of total strangers, and honestly, by what felt like a miracle that night, he was revived right there in the room. The entire audience came together in that moment—no egos, no identities, no division—just one goal: saving a life. The next day my funny friends Akeem , Rachel and I visited Mr. Wende in the hospital to finish the show for him. Getting to laugh and share stories with his family for hours in the hospital was the reminder I needed of why comedy is so needed- especially in times when the world feels so torn apart. HUGE thank you to the people of Spokane, the brave medical professionals, and the Wende family for bringing this man into my life and reminding me just how special community can be. #spokane

A gravação exibida por Lynch mostra o momento em que ele interrompeu o espetáculo ao notar que algo estava errado com um espectador.

“ Ei, está tudo bem? ”, perguntou. Outro participante respondeu imediatamente: “Não ”. Em seguida, alguém gritou: “ Estou ligando para o 911 agora ”.

De acordo com Lynch, pessoas da plateia se revezaram em massagens cardíacas e checagem de pulso. Após alguns minutos, uma voz anunciou que Wende estava “ acordando ”. Pouco depois, paramédicos chegaram e levaram o homem para atendimento médico.

O comediante escreveu em legenda no TikTok: “ Ele ficou sem pulso por mais de 5 minutos quando, por um milagre de Deus e pelos esforços das pessoas naquela sala, conseguiram reanimá-lo. Nunca vi nada parecido ”.

Ainda no palco, Lynch parou para agradecer ao público: “ Isso foi incrível, cara. Tipo, eu sei que estamos aqui fazendo piadas e falando um monte de coisa sobre a cidade, mas vocês realmente se uniram de uma forma muito legal. Vocês salvaram a vida daquele homem ”.

O humorista publicou um vídeo adicional em que relatou ter demorado a entender a gravidade do que estava acontecendo. “ As pessoas na plateia reagiram quase imediatamente ”, disse. Ele explicou que pessoas anônimas se uniram para abrir espaço, monitorar sinais vitais e realizar compressões por mais de cinco minutos.

Visivelmente abalado, Lynch explicou: “ Estou ficando emocionado porque… eu sou comediante, mas quem se importa? Eu senti, como ser humano, que tive a chance de presenciar um grupo de pessoas se unindo para reviver alguém, para devolver a vida de alguém ”.

O artista ainda refletiu sobre o episódio: “ O mundo está louco, cara. E tem sido uma semana difícil para muitas pessoas, por muitos motivos. O fato de eu ter presenciado uma verdadeira vila de pessoas trabalhando juntas, entendendo a gravidade da situação e agindo com bondade… Foi algo lindo de ver porque restaurou a esperança diante de tudo que está acontecendo nesse mundo caótico ”.

Depois do show, Lynch visitou Wende no hospital. Ele posou ao lado do homem em recuperação e escreveu: “ Sentar e rir com a família dele por horas em um quarto de hospital foi realmente o lembrete que eu precisava sobre por que a comédia é tão necessária. Em um mundo dividido, cheio de dor e incertezas, esquecemos o quanto é frágil o tempo que temos aqui. Parece que esquecemos que todos somos iguais por dentro… todos somos humanos ”.