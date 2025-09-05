Reprodução TV Globo - 5.9.2025 Ana Maria Braga

Ana Maria Braga, de 76 anos, comoveu os espectadores do "Mais Você" nesta sexta-feira (5). A apresentadora se despedirá do programa diário exibido na Globo e ficará fora das telinhas por três semanas consecutivas.



O retorno deve acontecer no dia 29, uma segunda-feira. Dessa vez, houve uma mudança em relação aos profissionais escalados para suprirem a ausência da loira. Frequentemente escalados para substituí-la, Talitha Morete e Fabrício Battaglini não foram escalados.





Será Tati Machado a responsável por comandar o programa durante os quinze dias de descanso de Braga. "Recebo com muito amor essa tarefa de cuidar da casa da Ana Maria Braga por algumas semanas. Mas convenhamos, a Ana é insubstituível, isso é incontestável, né?", afirmou Tati.

Em seguida, a jornalista aproveitou para fazer um agradecimento aos demais funcionários que trabalham para o "Mais Você" ir ao ar diariamente na Rede Globo. "Então, darei meu máximo e, assim como prometi para a própria, não deixarei de lado o meu jeitinho. E ninguém faz nada sozinho", declarou.

Já Ana Maria Braga também revelou que ela dividirá a apresentação da atração matinal com o economista e ex-BBB Gil do Vigor. "Tati vai cobrir minhas férias a partir de segunda-feira [8], acompanhada do Gil", reforçou a titular do programa.

Vale lembrar que, além da ausência da comunicadora, o programa também contará com a baixa de Fábio Caniatto, responsável por dar vida ao carismático Louro Mané. Ele também passará quinze dias fora do ar.

Agradecimento

Por meio das redes sociais, Gil do Vigor agradeceu a escalação como dupla de Tati para substituir a apresentadora do "Mais Você". "Gente, eu estou vigorando. Eu e minha amiga, Tati Machado, recebemos a missão de comandar o 'Mais Você' enquanto nossa amada Ana Maria Braga e o Louro tiram férias! Eu nem tenho palavras para agradecer tanta confiança. Vamos dar todo o nosso amor e energia e vamos cuidar da sua casinha com todo o carinho", escreveu no X, antigo Twitter.