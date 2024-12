Reprodução: GNT Selton Mello

Selton Mello participou do Saia Justa que foi ao ar na última quarta-feira (04) e reagiu com bom humor aos participantes do concurso de sósias em referência ao ator. Recentemente, a competição de pessoas "parecidas" com celebridades chegou ao Brasil com o protagonista de Ainda Estou Aqui.

O artista explicou que foi pego de surpresa com o evento: "Que loucura esse negócio! Um dia eu acordei e tinha foto minha colada no poste, eu falei: 'O que está acontecendo?'", questionou ele.

"Perguntaram se eu ia ao concurso e falei: 'Gente, estou trabalhando'. Eu não ia no concurso para perder, eu ia perder. Essa história foi um delírio coletivo", acrescentou o ator de O Palhaço.

No último domingo (1º), em um cinema no Rio de Janeiro, ocorreu a competição de sósias de Selton Mello. O vencedor levou um liquidificador e ainda garantiu um par de ingressos para assistir ao longa dirigido por Walter Salles e estrelado pelo ator e Fernanda Torres.

Entenda como aconteceu o concurso: