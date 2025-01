Humberto Maruchel Fernanda Torres faz história no Globo de Ouro

O filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, estreará em 200 salas na França nesta quarta-feira (15), sob o título "Je Suis Toujours Là". Apesar do sucesso no Brasil e no mundo, o longa recebeu críticas mistas na França, com destaque para a análise negativa do jornal Le Monde .

O crítico Jacques Mandelbaum classificou o filme com apenas uma estrela em uma escala de quatro. Ele apontou problemas na abordagem melodramática e na representação de Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, considerando a atuação "passavelmente monocórdia [monótona/sem variação]".

A crítica também destacou que a personagem de Eunice, no filme, beira uma representação religiosa do sofrimento. Para Mandelbaum, essa escolha enfraquece a narrativa e prejudica a compreensão do contexto totalitário retratado.

O crítico comparou o desempenho de Torres ao de Sônia Braga em "Aquarius", lançado em 2016, afirmando que a atriz brasileira trouxe maior profundidade à resistência de sua personagem contra a demolição de um prédio.

A reação negativa do crítico ao filme despertou a ira dos internautas brasileiros. No perfil do Instagram do jornal, diversas pessoas começaram a criticar o crítico, mesmo em publicações que não tinham conexão com o assunto.

Uma pessoa escreveu em francês: "Respeite o cinema brasileiro! Fernanda Torres é uma atriz excepcional, uma das maiores do nosso século. Você deveria estar grato por ter uma artista tão talentosa e dedicada às suas personagens. Ela tem um talento imenso. E você, o que tem? Se não tiver nada construtivo ou relevante a dizer sobre ela, fique quieto."

Alguns fizeram comentários mais ácidos, como: "Vão tomar banho e depois a gente conversa" e "Pão de queijo >>>> croissant". Uma terceira pessoa apontou: "Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui merecem o Oscar. Chora, Le Monde!".

Outra fez referência ao filme francês musical "Emília Perez", um dos principais concorrentes de "Ainda Estou Aqui" na corrida pelo Oscar: "É muito irritante falar mal de uma atriz, quando seu país fez um filme estereotipado e transfóbico sobre o México, exigimos retração! ISSO É O BRASIL". "Emília Perez, filme francês, com atores americanos, sobre um México totalmente diferente do real", disse outra pessoa.

Embora o Le Monde tenha sido duro com o filme, outras publicações francesas foram mais receptivas. A revista Télérama, por exemplo, deu ao longa a nota "très bien", equivalente a "muito bem", a segunda maior em uma escala de cinco.

"Ainda Estou Aqui" é baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva e aborda a luta da família Paiva durante a ditadura militar no Brasil. A atuação de Fernanda Torres já havia sido premiada com um Globo de Ouro e está sendo cotada para a categoria de Melhor Atriz no Oscar.