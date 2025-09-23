Reprodução/ Instagram @monicamartelli Mônica Martelli com Fernando; atriz com a filha

Mônica Martelli, de 57 anos, namora Fernando Altério há seis anos. A atriz e humorista, contudo, não morará com o companheiro e justifica que esta decisão foi tomada pensando na filha, Júlia, fruto da antiga relação com Jerry Marques.

Convidada do "De Frente Com a Blogueirinha", exibido no canal DiaTV, no Youtube, ela explicou a situação nesta segunda-feira (22). "São prioridades. Quando eu comecei a namorar o Fernando a Julia tinha 9 anos. O Fernando é uma opção minha, não uma opção dela", iniciou.







"Por que eu vou botar um homem dentro da minha casa para poder interferir em assuntos, para dar o problema, se eu posso ser só o lado bom com ele? Eu acabei de vir de um problema", acrescentou.

Em seguida, a artista também disse que a interferência que um teria na criação do filho do outro poderia atrapalhar a relação amorosa deles. "Eu vou ter que também entrar na criação dos filhos, ele na criação da minha filha. Você não quer, não precisa, né? Para que eu vou levar essa parte para o namoro, eu só posso ter a coisa boa?", pontuou.

"Um dia que ela for para fora de casa, morar sozinha, eu acho que aí sim. Enquanto a Julia estiver comigo, eu acho que é um espaço muito feminino na minha casa e eu preservo esse espaço feminino", concluiu.

Saiba mais

Atriz e apresentadora, Mônica Martelli conciliou os estudos de teatro com a graduação em jornalismo. Em 1995, estreou na TV com "Chico Total", atração humorística. Dez anos depois, Em 2005, ganhou destaque com a peça "Os Homens São de Marte... É pra Lá que Eu Vou".

"Pé na Jaca", "Ti ti ti" e "Beleza Pura" foram alguns dos folhetins em que ela esteve. Martelli também tem trajetória nas telonas, colecionando sucessos de comédia como "S.O.S. Mulheres ao Mar" e "Minha Vida em Marte". Atualmente, trabalha em um projeto cinematográfico com Ingrid Guimarães.