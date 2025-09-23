Reprodução/TV Brasil/Sem Censura Rod fala sobre fim da banda Melim

















No Sem Censura da última quarta-feira (17), o cantor e compositor Rod Melim falou sobre o fim da banda Melim, formada com os irmãos Diogo e Gabi. Durante a entrevista, ele destacou a importância de seguir em carreira solo, ressaltando tanto a busca por liberdade artística quanto os desafios dessa nova fase.

Rod contou que ele e seus irmãos perceberam que poderiam ser mais felizes seguindo caminhos individuais e cuidando de suas próprias carreiras. A banda chegou ao fim no final de 2023.



"A gente chegou num ponto em que sentiu, como somos três cantores e compositores, que seríamos mais felizes, cada um podendo cuidar da própria carreira, com as próprias decisões", iniciou o famoso.





"Porque o artista não é só o momento do palco, ele tem toda uma estrutura por trás, com uma equipe gigantesca, decisões, né? Tem os prós e os contras de estar junto com outras pessoas. Eu comparo , mais ou menos, com o fato de morar sozinho", continuou o cantor.

O famoso, no entanto, pontuou os prós e contras de seguir caminho solo:

"Morar sozinho tem o benefício de ter seu espaço, de poder convidar quem quiser, de fazer tudo do seu jeito. Mas, ao mesmo tempo, ninguém vai lavar a louça por você. Você também tem que tirar o lixo, fazer todas as outras coisas. Então, é o ônus e o bônus e, para nós três, fez muito sentido, neste momento, buscarmos trazer mais a nossa verdade", reiterou.

Rod esclarece que, apesar da grande proximidade entre os integrantes da Melim, cada um tinha uma identidade musical diferente. Ele reforça que a separação foi uma decisão tomada totalmente em busca da felicidade de todos.

"Viemos de segmentos, apesar de próximos, um pouco diferentes. A Gabi curte um pouco mais o lado da MPB. O meu lado é um pouco reggae, tem um toque de pop, mas um pop mais Brasil. E o Diogo curte mais uma parada internacional, com uma textura um pouco mais moderna. Então, em prol da nossa felicidade, decidimos seguir carreira solo", enfatizou.

Por fim, Rod respondeu às perguntas do público sobre o motivo do fim da banda, já que tudo parecia estar bem. Segundo ele, esse sentimento de plenitude também foi um dos motivos para a mudança: era o momento certo para encerrar um ciclo.

"O fato de estarmos bem motivou termos as portas abertas para construirmos nossas carreiras solo", finalizou.