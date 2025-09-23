Reprodução/SBT Grupo Silvio Santos lança canal de notícias

O Grupo Silvio Santos aprovou, na última segunda-feira (22), a criação do canal de notícias SBT News, com estreia prevista ainda para este ano. Antes disso, a marca, atualmente associada ao portal do SBT, ganhará uma operação multiplataforma, além de programação jornalística 24 horas por dia.

Para a presidente do SBT, Daniela Abravanel Beyruti, o projeto é um marco para o canal de Silvio Santos (1924-2024).

"O SBT News reafirma a televisão como instrumento de informação de qualidade e reforça nosso compromisso com um jornalismo profissional, imparcial e relevante", contou a filha do apresentador.





A CEO do Grupo Silvio Santos, Ana Karina Bortoni, destaca o caráter estratégico da iniciativa:

"O SBT News nasce para competir em igualdade de condições com os principais players do mercado de notícias. Nossa meta é estar entre as maiores referências de jornalismo do país", reforçou a profissional.

A implantação será liderada por Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações. Faria será o responsável por coordenar as etapas iniciais do canal, definindo diretrizes e o alinhamento com os valores do Grupo Silvio Santos. O objetivo é que sua liderança contribua para posicionar o SBT News como uma referência no jornalismo multiplataforma.

Para se tornar uma opção relevante, o SBT News terá que enfrentar uma concorrência pesada: Globo, Record e Band já possuem seus próprios canais de notícias, incluindo a Record News, disponível na TV aberta. O novo canal também irá competir diretamente com emissoras como CNN Brasil, Jovem Pan News e Times Brasil.

O lançamento do SBT News ainda não tem data definida. No entanto, a meta é que, até o final do ano, o canal esteja disponível nas principais operadoras de TV paga, no YouTube e também como uma opção FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) nas plataformas de fabricantes de televisores.