Reprodução/ Instagram @caetanoveloso Paula Lavigne, Silva e Caetano Veloso

Após criticar Serginho Groisman, Luísa Sonza, Virginia, Bolsonaro e Paula Lavigne, o cantor e compositor Silva surpreendeu os internautas nesta terça-feira (16). O musicista posou ao lado de Caetano Veloso e da esposa dele após o episódio polêmico.



Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 2,9 milhões de seguidores, Veloso atualizou a atual relação com Silva, afastando rumores de desentendimentos, mesmo depois das críticas feitas por ele contra Lavigne.





"Pronto, agora o Silva tem a 'tia Paula Lavigne' todinha para ele! Por aqui está tudo bem", escreveu Caetano. A postagem ultrapassou a marca de 23 mil curtidas e foi repercutida por vários famosos da classe artística.

A empresária e funkeira Anitta comentou emojis de riso e coração na publicação. Já o ator Alexandre Nero, visto como o vilão Marco Aurélio em "Vale Tudo", escreveu: "Maravilhoso". A baiana Ivete Sangalo, que recentemente se encontrou com Mariah Carey, acrescentou um emoji de coração.

Entenda

Silva, de 37 anos, viralizou no último dia 7 deste mês, quando fez um show em Brasília, no Distrito Federal. Isso porque o cantor interrompeu a apresentação para criticar diversas personalidades midiáticas.

"Vai se f*der, Virginia. Caralho. Garota escrota. Era podre, ficou rica e, agora, faz os pobres perderem o dinheiro que [eles] nem têm. Na moral, não dá mais, galera. Eu não vou ficar aqui fazendo o tipo 'sou um cantorzinho de MPB que faço musiquinhas para vocês ouvirem na Bahia'. Amo vocês, obrigado por essa noite", disse.

"Eu não tenho dinheiro do agro. Eu não sou Luísa Sonza. Não tem dinheiro do agro na minha carreira. Eu comecei do zero e meus amigos [da banda] também começaram do zero", prosseguiu. "Eu não tenho Paula Lavigne nas minhas costas. Não tenho tia Paula. Não tenho ninguém", completou ele, que ainda citou Bolsonaro e Serginho Groisman entre as críticas.