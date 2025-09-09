Reprodução Instagram @Luísasonza Luísa Sonza

Internautas estavam esperando a resposta de Luísa Sonza sobre as críticas de Silva, mas a cantora e compositora surpreendeu a web ao surgir com um visual completamente diferente e ignorar o episódio. Nesta terça-feira (9), ela mostrou que decidiu se despedir dos fios loiros.



Novo visual de Luísa Sonza

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 30 milhões de seguidores, a artista publicou uma foto do resultado. Agora, ela ostenta as madeixas mais escuras na raiz, com um tom castanho, mas mantendo as pontas claras.





Além da alteração na tonalidade dos cabelos, Sonza optou por um novo corte, evidenciando a franja. O novo estilo foi aprovado pela base de fãs da musicista, que rasgou elogios nos comentários da postagem para o visual adotado por ela.

"Igual vinho: cada vez fica mais perfeito", disse um na rede social de Mark Zuckerberg. "Está muito linda", opinou uma segunda. "Que gata", acrescentou uma terceira. "Estou obcecada e já vou pedir para minha cabeleireira fazer uma mudança dessa em mim", admitiu ainda uma quarta.

Polêmica com Silva

Alguns internautas esperavam que Luísa Sonza se manifestasse publicamente sobre a polêmica em que ela foi envolvida recentemente. Na última segunda-feira (8), vídeos do também cantor Silva fazendo críticas sobre ela viralizaram na web.

O músico afirmou que a cantora se beneficiava do agro. "Quem está afim de fazer música no Brasil sem dinheiro do agro? Eu não tenho dinheiro do agro. Não sou a Luísa Sonza", disse ele no Festival Vibrar, em Brasília, neste domingo (7). A cantora não se pronunciou.

Na ocasião, Silva ainda criticou Serginho Groisman, alegando que o apresentador só o convidava para fazer covers de outros cantores: "Continua me chamando só para cantar os outros. Nunca me chama para cantar minha ‘A Cor é Rosa’. Nunca me chamou para cantar minha própria música. Então, assim, não vou. Já deu".

