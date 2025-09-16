Reprodução/ Instagram @alexandrenero Alexandre Nero e Carolina Dieckmmann como Marco Aurélio e Leila em "Vale Tudo"

Alexandre Nero, de 55 anos, usou as redes sociais na segunda-feira (15) para compartilhar algumas fotos dos bastidores de "Vale Tudo", atual narrativa do horário nobre da Globo. As fotos mostram a cena em que ele é vítima de um atentado, encomendado por Odete Roitman (Debora Bloch).



A situação ocorreu pouco depois de Marco Aurélio, personagem interpretado por Nero, oficializar a união com Leila, defendida por Carolina Dieckmmann. Na obra original de 1988, Reginaldo Faria e Cassia Kis assumiram os papéis.

"Antes de casar/ depois de casar", escreveu ele como legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 2,7 milhões de seguidores. A publicação a marca de 34 mil curtidas, recebendo ainda vários comentários.





"Acabei de chegar de Roma, não podia perder essa cena. Estou amando esse Marco Aurélio", disse uma. "Meu desvio de caráter é gostar desse casal de corruptos", brincou uma segunda. "Eu torci foi para o personagem morrer logo", declarou ainda uma terceira.

Final e nova estreia

A novela "Vale Tudo", remake homônimo da obra original de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, se despede da programação da Globo em outubro, dando lugar à nova produção das 21h: "Três Graças".

Escrita por Aguinaldo Silva e dirigida por Luiz Henrique Rios, a trama acompanha a vida de uma família formada por mães solo que enfrentaram a maternidade ainda na adolescência. As protagonistas ficam a cargo de Dira Paes, Sophie Charlotte e Alana Cabral.

Amaury Lorenzo, Grazi Massafera, Murilo Benício, Romulo Estrela, Samuel de Assis, Miguel Falabella, Daphne Bozaski, Pedro Novaes, Gabriela Loran, Alanis Guillen e Fernanda Vasconcellos são outros nomes confirmados no elenco.