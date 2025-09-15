Claudia Raia no
Claudia Raia,  de 58 anos, usou as redes sociais neste domingo (14) para se pronunciar sobre uma polêmica protagonizada com um fã. A atriz chamou atenção de um espectador de teatro, que estava usando o celular durante a peça, mas não sabia que ele tinha baixa visão e usava o dispositivo para acompanhar a peça.

"Ontem aconteceu um mal-entendido muito chato na sessão de 'Cenas da Menopausa'. O espectador, pessoa com deficiência com baixa acuidade visual, querido Rodolfo, estava usando o recurso de audiodescrição pelo aplicativo, mas não fui avisada", começou.


"Por isso, acabei entendendo errado e aconteceu essa situação toda, chamei a atenção dele", explicou  Raia.  Ela ainda garantiu que se desculpou com o rapaz e o convidou para uma nova sessão da peça protagonizada por ela e pelo marido, Jarbas Homem de Mello.

"Já falei com Rodolfo e convidei para voltar em outra sessão, junto de amigos, para que sejam recebidos com todo carinho, como trato meu público", acrescentou a intérprete, também conhecida pela trajetória em novelas da Rede Globo.

Por fim, ela ainda aproveitou a ocasião para destacar a importância da acessibilidade no consumo de obras artísticas, enfatizando ainda que o episódio sirva para ampliar o debate em relação a esta temática.

"Quero me reparar de coração com o Rodolfo. Combinei, inclusive, de usarmos essa situação para lembrar a todos que a audiodescrição é um recurso cada vez mais moderno e necessário de acessibilidade e precisamos trazer esse assunto à tona sempre que possível. Mais uma vez, meu beijo, meu carinho e minhas desculpas", concluiu.

Atriz e produtora,  Claudia Raia também é bailarina, tendo iniciado a carreira na adolescência e trabalhando até mesmo fora do Brasil, nos Estados Unidos e na Argentina.

A estreia dela nas telinhas aconteceu na atração televisiva "Viva o Gordo", de  Jô Soares. Ela, inclusive, namorou o apresentador por 2 anos. Mas foi nas novelas que a artista foi alçada ao estrelato. O primeiro papel foi em "Roque Santeiro", exibida em 1985.

Alexandre Frota, Raul Gazolla  e Fausto Silva foram outros famosos com quem já se relacionou amorosamente. Da antiga relação com Edson Celulari, teve dois filhos: Sophia e Enzo. Também é mãe de Luca, fruto da atual relação com o também ator Jarbas Homem de Mello; os dois se casaram em 2018 e tiveram o bebê em 2023.

