Reprodução Instagram @ivetesangalo Mariah Carey e Ivete Sangalo

Ivete Sangalo, de 53 anos, usou as redes sociais neste domingo (14) para mostrar o encontro com uma das headliners do The Town. Trata-se de Mariah Carey, de 56, que se apresentou no quarto dia do festival musical.

Assista:





As duas se encontraram no Autódromo de Interlargos, onde o evento ocorre. Embora não tenha sido headliner, Ivete também fez uma apresentação no sábado (13) e resgatou alguns dos hits mais marcantes da carreira.





"Fui dar beijo e desejar bom show para a minha melhor amiga, sim! Besties", escreveu Sangalo na legenda da publicação que fez no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 36,9 milhões de seguidores.

O registro ultrapassou a marca de 1,4 milhão de visualizações, tendo marcado 128 mil curtidas e recebendo ainda mais de dois mil comentários, dentre os quais, destacaram-se os elogios destinados às cantoras e compositoras.

"Amo essa amizade do pop", escreveu uma internauta na rede social de Mark Zuckerberg. "Simplesmente a maior estrela do Brasil e a maior estrela dos Estados Unidos", acrescentou outra. "A definição de talento, carisma e beleza", prosseguiu uma terceira.

Relembre

Em 1999, Ivete encontrou Mariah Carey, que estava no Brasil para promover o álbum "Rainbow". Segundo a baiana, quem conseguiu promover o encontro dela com a cantora dos EUA foi Xuxa Meneghel. A Rainha dos Baixinhos entrevistou Mariah no quadro Intimidade, do "Fantástico".

Em 2023, durante participação no podcast "Quem Pode, Pod", Ivete detalhou este episódio. "Eu lembro que Mariah Carey estava no Brasil. Eu já era cantora, não me lembra se em carreira solo já e ela [Xuxa] falou assim: 'Veveta, venha para cá agora, Mariah Carey está vindo para cá. Ela tem que te conhecer'.", recordou Sangalo.