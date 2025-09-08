Instagram Silva detorna Virginia e Luisa Sonza em show: "Garota escrota"

O cantor Silva viralizou neste domingo (7) ao criticar Virginia Fonseca durante show em Brasília. Em vídeo que circula nas redes sociais, o artista aparece mandando a influenciadora “ se foder ” e a acusa de incentivar apostas on-line que, segundo ele, prejudicam pessoas de baixa renda.

O registro foi divulgado por fãs que acompanhavam a apresentação. Nas imagens, Silva também comenta a ausência de apoio financeiro de setores ligados ao agronegócio em sua carreira, citando nomes como de Luísa Sonza entre os artistas que se beneficiam do agronegócio.

" Vai se fuder, Virgínia, também, caralho. Garota escrota. A garota era pobre e ficou rica. E agora faz os pobres perderem o dinheiro que nem têm ", afirmou o cantor durante a apresentação.

Silva xinga Virgínia em show: “Vai se f*der, Virgínia, também, caralh*. Garota escr*ta. A garota era pobre e ficou rica. E agora faz os pobres perderem o dinheiro que nem têm”. pic.twitter.com/g8DPtUELde— BCharts (@bchartsnet) September 8, 2025





Em outro trecho, Silva mencionou a cantora Luísa Sonza ao reforçar que mantém a carreira de forma independente. " Quem tá fazendo música no Brasil sem dinheiro do agro? Eu não tenho dinheiro do agro. Eu não sou Luísa Sonza. Não tem dinheiro do agro na minha carreira ". Ele ainda termina dizendo: " Vai se fuder Mynd, vai se fuder Luísa Sonza! "

Do nada, Silva surta em show e também dispara xingamentos para Luísa Sonza: “Vai se fud*r, Mynd. Vai se f*der, Luísa Sonza”. pic.twitter.com/C11bgMDMns— BCharts (@bchartsnet) September 8, 2025





O músico também criticou a forma como é chamado para programas de TV. " Serginho Groisman continua me chamando só para cantar os outros. Nunca me chama para cantar minha música. E assim, não vou. Já deu. Já deu ".

O show em Brasília ainda foi marcado por outras declarações de Silva. No palco, ele afirmou que não aceita ser limitado ao estereótipo de cantor de MPB. " Eu não vou ficar aqui tipo: 'Ah, sou um cantorzinho de MPB que faz músicas para vocês ouvirem na Bahia'. Não vou fazer, não ".

Encerrando a apresentação, o artista puxou o coro político que se tornou comum em eventos culturais desde 2023. Diante do público, gritou: " Sem anistia ".