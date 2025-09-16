Instagram Carolina Dieckammann

Carolina Dieckmann comemorou 47 anos nesta terça-feira (16) e compartilhou nas redes sociais uma reflexão sobre a nova fase. A atriz, que interpreta Leila na novela Vale Tudo , publicou um álbum de fotos exibindo barriga e pernas à mostra e falou sobre amadurecimento, gratidão e afetos que marcam a trajetória.

Na publicação, Carolina destacou a importância de valorizar a vida com simplicidade e otimismo.

“ 47 e avante, que a vida siga sendo esse sonho mesmo quando eu estou acordada; acho que mesmo quando tá ruim, tá bom...Porque sempre vejo o copo meio cheio, sabe? ”, escreveu.

Ela afirmou que pretende manter a mesma visão diante dos próximos ciclos.

“ E no fundo, quero continuar assim, preservando toda inocência possível, entregando lealdade e gargalhadas, sinceridade com cada vez mais doçura, melhorando em mim tudo que posso e tentando deixar cada canto que eu entro melhor do que a ntes”, disse.

Carolina também falou sobre prioridades afetivas e agradeceu o apoio da família.

“ Sobretudo, que o amor siga sendo meu norte, e no mais, que eu nunca caiba em caixas, apenas nas minhas calças. Ao meu amor, Tiago, meus filhos Davi e José, e cada um dos meus amigos, agradeço por me inspirarem e compartilharem comigo o melhor da vida ”, acrescentou.

Nos comentários, admiradores exaltaram a beleza e a trajetória da atriz. “ Espetáculo de mulher ”, escreveu uma seguidora. Outra destacou: “ Linda, deusa, maravilhosa ”. Uma terceira comentou: “ 47 com carinho de 30 anos ”.