Poliana Rocha rebate críticas após curtida em post sobre Virginia Fonseca
Instagram
Poliana Rocha rebate críticas após curtida em post sobre Virginia Fonseca

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, comentou nesta terça-feira (26) a polêmica causada por uma curtida em publicação sobre Virginia Fonseca, ex-nora e influenciadora digital. A empresária explicou que a interação não teve tom de ataque, mas destacou que se sente julgada de forma injusta.

A declaração foi feita nos Stories do Instagram. O desabafo aconteceu após repercussão em páginas de celebridades, que apontaram suposta indireta à ex-nora.

Na hora que abro a internet, vejo meu nome estampado em tudo quanto é site de fofoca, me julgando, me criticando. Eu fico muito chateada, por isso venho me pronunciar. Não dou conta disso, acho que as pessoas perdem o bom senso e falam as coisas sem pensar. A pessoa nem me conhece para ficar me julgando ”, declarou.

Poliana também comentou sobre a curtida que gerou debate. “ Curto mesmo, curto quantas vezes eu quiser. Eu estou achando ótimo as pessoas estarem gostando desse novo estilo dele. Eu, como mãe, tenho que achar ótimo e agradecida pelas pessoas. Isso não significa que eu esteja fazendo alguma coisa contra a minha ex-nora ”, disse.

Em outro trecho, reforçou que a relação com a família de Virginia segue firme. “ Até porque a relação que a gente tem, não é mimimi de internet que vai acabar. Temos uma relação muito sólida, de cumplicidade, e sou muito agradecida por terem dado meus três netos. Parem de ficar colocando veneno em coisas que vocês não vão conseguir destruir ”, afirmou.

O desabafo encerrou com críticas à repercussão em torno da vida pessoal. “ Vocês ficam focando o tempo todo na nossa família, está exaustivo ”, completou Poliana. 

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-08-26/poliana-rocha-rebate-criticas-apos-curtida-em-post-sobre-virginia-fonseca.html

    Mais Recentes

      Comentários

      Clique aqui e deixe seu comentário!