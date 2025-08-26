Instagram Poliana Rocha rebate críticas após curtida em post sobre Virginia Fonseca

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, comentou nesta terça-feira (26) a polêmica causada por uma curtida em publicação sobre Virginia Fonseca, ex-nora e influenciadora digital. A empresária explicou que a interação não teve tom de ataque, mas destacou que se sente julgada de forma injusta.

A declaração foi feita nos Stories do Instagram. O desabafo aconteceu após repercussão em páginas de celebridades, que apontaram suposta indireta à ex-nora.

“ Na hora que abro a internet, vejo meu nome estampado em tudo quanto é site de fofoca, me julgando, me criticando. Eu fico muito chateada, por isso venho me pronunciar. Não dou conta disso, acho que as pessoas perdem o bom senso e falam as coisas sem pensar. A pessoa nem me conhece para ficar me julgando ”, declarou.

Poliana também comentou sobre a curtida que gerou debate. “ Curto mesmo, curto quantas vezes eu quiser. Eu estou achando ótimo as pessoas estarem gostando desse novo estilo dele. Eu, como mãe, tenho que achar ótimo e agradecida pelas pessoas. Isso não significa que eu esteja fazendo alguma coisa contra a minha ex-nora ”, disse.

Em outro trecho, reforçou que a relação com a família de Virginia segue firme. “ Até porque a relação que a gente tem, não é mimimi de internet que vai acabar. Temos uma relação muito sólida, de cumplicidade, e sou muito agradecida por terem dado meus três netos. Parem de ficar colocando veneno em coisas que vocês não vão conseguir destruir ”, afirmou.

O desabafo encerrou com críticas à repercussão em torno da vida pessoal. “ Vocês ficam focando o tempo todo na nossa família, está exaustivo ”, completou Poliana.