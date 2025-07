Instagram De conjunto de moletom, Claudia Raia aproveita domingo com filhos

A atriz Claúdia Raia, de 58 anos, compartilhou neste domingo (6) fotos do final de semana junto com os filhos, o influenciador Enzo Celulari , de 28 anos, e o pequeno Luca, de 2 anos.



No Instagram, a artista surgiu com um conjunto de moletom cinza em diversas fotos. Cláudia aparece brincando com o cachorro da família e fotos dos filhos se divertindo juntos, com direito a roupas parecidas.

Na legenda, a artista optou por algo minimalista. Cláudia apenas escreveu: " Dominguinho ", junto a um emoji de coração vermelho.



A publicação conta com centenas de comentários de famosos e anônimos. Um seguidor escreveu: " Vontade de levar ele pra casa...parece um senhor de 87 anos...uma fofura ", se referindo a Luca. Outra diz: " Minha vó dizia que quando o caçula fazia essa posição é pq tá chamando um irmãozinho ", se referindo a posição do pequeno na primeira foto.

Uma terceira pessoa acrescenta: " Eita filharada linda, hein?! ".