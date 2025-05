Reprodução Sophia Raia estuda Artes Cênicas em Nova York, nos Estados Unidos.





Claudia Raia afirmou ter ajudado a filha, Sophia Raia, hoje com 22 anos, em sua primeira relação sexual. A atriz, de 58, reforçou a importância dos laços de confiança e intimidade com os filhos.







Em participação no podcast " PodDelas ", a veterana contou que o pedido de ajuda sobre o tema partiu da filha. A partir disso, elas se juntaram para o momento: "Nós organizamos tudo".

"Quando começou com essa história, a gente organizou tudo. Fiz toda uma produção. Foi lindo, foi incrível. Organizei porque ela pediu", afirmou Raia, ao ser questionada sobre o tema por Angélica.

Reprodução Instagram Claudia Raia com os filhos: Enzo, Sophia e Luca





Ainda de acordo com a matriarca, o diálogo com Sophia sempre foi aberto. As duas compartilhavam segredos e momentos íntimos, como a ida do ginecologista: "Ela disse que eu poderia ficar, é muito natural [entre a gente]. Sempre falamos de tudo, de masturbação, de tudo".



A sintonia também se estende ao filho mais velho, Enzo Celulari, de 28 anos. O primogênito a contou quando perdeu a virgindade: "Eu sabia de tudo, não perguntei, eles contaram. O Enzo conta para mim".





"Digo que se eu não souber, não tenho como ajudar. Então tenho que saber. Por favor, por pior que seja, me fale que eu vou estar aqui para apoiar vocês", defendeu Raia.

A troca de confidencialidades com os filhos foi motivo de surpresa para o marido dela, Jarbas Homem de Mello: "Ele fala: 'nunca vi isso na vida. Um filho homem que tem essa relação com a mãe'".

Cláudia Raia é mãe de Enzo e Sophia, ambos da antiga relação com o ator Edson Celulari, de 67 anos. A atriz também é mãe de Luca, de 2, do atual casamento com Jarbas Homem de Mello.