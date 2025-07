CLAUDIA RAIA Claudia Raia fala sobre maternidade

Claudia Raia abriu o coração no programa Saia Justa da última quarta-feira (30) e falou sobre sua gravidez aos 55 anos. A atriz revelou que se considerou inconsequente por ter tido um filho em uma idade considerada muito avançada.

Aos 58, ela comentou que só agora consegue compreender a dimensão de tudo - principalmente por ter passado por uma gestação natural e bastante arriscada.





A artista já era mãe de Enzo Celulari, de 28 anos, e Sophia Raia , de 22. Em 2023, deu à luz Luca, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello.

Sobre a maternidade, ela afirmou que se considerou inconsequente por ter o terceiro filho aos 55 anos de idade:

"Eu fui muito inconsequente. Hoje eu consigo ver. Uma gravidez aos 55 anos, que seria por FIV, inseminação... mas não rolou. Os hormônios que tomei deram um boost no meu organismo. Engravidei naturalmente, ovulei já na menopausa. Isso é raro? É" , disse.

A famosa ainda elogiou a si mesma, pela coragem da maternidade.

“Mas que bom que sou inconsequente, que tive coragem. E que dose de coragem! Não me arrependo um minuto por ter decidido isso” , frisou.

Sobre a menopausa, a atriz contou que mexeu muito com toda a sua vida:

"Se eu fosse me avaliar, diria que tinha idade mental de 15 anos. Sou muito animada, sempre querendo fazer coisas, parece que estou sempre na Disney. Agora, a menopausa me deu uma rasteira, porque me perdi de mim mesma em alguns momentos. E, há pouquíssimo tempo, me perdi de novo. Quando voltei, senti que me encaixei dentro de mim de uma forma quase definitiva" , contou.

Juliette, integrante do Saia Justa, enfatizou a força de Claudia Raia e só teceu elogios:

"Mas o quanto isso é bonito não só pela maternidade, mas por se ver e se espelhar em uma mulher como você traz até mais virilidade e vitalidade para as mulheres 50+. Todas as mulheres que falam desse tema hoje citam Cláudia Raia" , celebrou.

Cláudia Raia e a maternidade

A atriz anunciou a gravidez com Jarbas Homem de Mello em setembro de 2022, aos 55 anos. Na época, ela contou que congelou seus óvulos aos 48 anos, após ter recebido um conselho de sua guru, que já tinha dito que ela seria mãe mais uma vez.