Alexandre Frota, de 61 anos, retornou à Globo no último domingo (8), quando esteve no "Domingão com Huck". O ator participou da batalha do "LipSync", mas acabou se emocionando ao falar de um assunto delicado da carreira: a época em que começou a atuar em filmes eróticos.



Segundo ele, motivos financeiros fizeram com que ele se dedicasse a esse tipo de conteúdo. "Eu sempre me virei e em 2006 me tornei o principal ator de filmes adultos do país. Fiz isso para não morrer de fome e me levantei com isso", disse, em carta enviada a Luciano Huck há cerca de três meses.





"Salve, Luciano. Vou te contar algo que talvez você entenda e ajude. Eu fui contratado da Globo por muitos anos. Desde grandes novelas de sucesso, minha vida sempre foi de superação. Eu sempre abri meus caminhos na marra. Nunca esperei acontecer" , disse em outro trecho.

Em seguida, Frota comentou as várias vertentes profissionais nas quais já esteve. Além disso, o famoso detalhou a trajetória amorosa e relembrou dos filhos que teve.

"Escapei das drogas e ajudo muita gente. De chefe da torcida do Flamengo, a galã de novela, jogador de futebol americano do Corinthians, deputado federal, a minha vida tem sido muito intensa. Eu sofri muito, mas calado", recordou.

"Até que em 2010, aquele bad boy irreverente se rendeu a uma história de amor que mudaria a minha vida. Conheci a Fabi, que me trouxe o Enzo, de 3 anos, que eu adotei e consegui, como pai biológico, colocá-lo no meu nome. Ele acabou de fazer 18 anos e um dos momentos mais difíceis foi explicar para ele quem eu sou e sobre os filmes que fiz", pontuou.

Pedido

Alexandre pediu a Huck que o convidasse para uma edição do programa, para que conseguisse revisitar a própria história na emissora que o alçou ao estrelato. Para ele, era uma forma de resgatar a própria importância profissional.

"Agora vou enfrentar uma nova batalha. Tenho a Belinha, de 6 anos, minha filha com a Fabi, e é aí que eu acho que você poderia me ajudar a dar orgulho para minha família e para minha filha e, de alguma forma, ter a minha história contada no seu programa. Poucas vezes você vai ter um personagem tão complexo quanto eu. Eu queria que a minha família, que a minha filha, tivessem muito orgulho de ver o pai sendo lembrado" , suplicou.

Assista: