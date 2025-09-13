multishow Jessie J emociona fãs no The Town ao falar sobre luta contra câncer de mama

A cantora britânica Jessie J se apresentou neste sábado (13), no Palco Skyline do The Town, em São Paulo, após 12 semanas de uma mastectomia. Mesmo em tratamento contra o câncer de mama e após adiar parte da agenda internacional, a artista manteve o show no Brasil e agradeceu o carinho dos fãs durante a apresentação.

Em entrevista ao Multishow antes da apresentação. Jessie explicou por que decidiu não cancelar o festival e destacou a importância da música nesse momento da vida.

“ Escrevo música, escuto, amo, crio, sinto, me apresento... Música é o meu tema de todos os dias, se estiver bem ou mal. Estou, definitivamente, consumindo música e performando de forma diferente. Estou grata por estar aqui sempre, estou feliz disso não ter saído da minha agenda, estou na décima segunda semana pós-cirurgia hoje ”, disse.

No palco, Jessie embalou o público com hits como “ Price Tag ”, “ Domino ” e “ Living My Best Life ”. A artista ainda fez surpresa ao vestir a camisa da Seleção Brasileira e usar um figurino de paetês azuis.

“ Já é especial porque é o maior show acústico da minha carreira. É completamente diferente a energia. Espero que meus fãs novos e antigos gostem ”, declarou.

Para garantir a participação no festival, Jessie ajustou o horário e a duração do show. A apresentação, que seria às 20h30, antes de Mariah Carey, precisou ser antecipada para 18h, antecedendo o show de Ivete Sangalo.

A britânica já enfrentou outros problemas de saúde. Em 2020, foi diagnosticada com a Síndrome de Ménière, que afeta equilíbrio e audição. No ano seguinte, revelou uma gravidez interrompida por aborto espontâneo. Em 2023, nasceu Sky Safir Cornish Colman, primeiro filho da artista.

Jessie contou a descoberta do câncer em vídeo publicado em 3 de junho. “ Antes do segredo vazar, eu fui diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial. Estou sublinhando o termo ‘estágio inicial’. Câncer é uma droga, mas estou me segurando no termo ‘estágio inicial ’”, disse na época.