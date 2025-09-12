Instagram Backstreet Boys mostram bastidores de ensaio antes de show no The Town

O grupo Backstreet Boys compartilhou nesta sexta-feira (12) um vídeo com momentos dos ensaios para a apresentação no The Town 2025, em São Paulo. O registro mostra Nick Carter e Brian Littrell comentando sobre um trecho específico da música “ I’ll Be The One ”, que costuma gerar discussões entre os integrantes durante a preparação.

O conteúdo foi divulgado nas redes sociais da banda e chamou a atenção dos fãs brasileiros. Na legenda, o grupo escreveu: “ Uma olhada dentro dos nossos ensaios 😂 O AJ gostaria que soubesse que, de fato, acertou! Até muito em breve, São Paulo! #TheTown2025 ”.

Bastidores divertidos antes da apresentação

No vídeo, Brian Littrell brinca com os colegas: “ Eles sempre erram essa parte, e depois têm que consertar, e isso leva uns 20 minutos para arrumar tudo, então eu só saio e espero. Eu disse para ele: 'Vou pegar um chá ou um café.' Vocês resolvem isso. O quê? Eles vão começar a discutir agora sobre isso. É a mesma parte em 'I'll Be The One'. Acontece toda vez. ”

Nick Carter rebateu, dizendo: “ Isso é completamente falso. Não levou 40 minutos, ok? Viu como resolvemos em 10 segundos? Então, é tudo mentira. Isso não é verdade. ”

Durante a troca de falas, AJ McLean também foi citado de forma bem-humorada, com comentários sobre pausas nos ensaios e detalhes técnicos da coreografia.

O registro descontraído animou os fãs, que deixaram mensagens carinhosas. Um seguidor escreveu: “ Que emoção, que coisa mais linda😍😍😍🫶🏻🇧🇷 ”. Outro comentou: “ Amo, estamos aqui só esperando vocês ❤️❤️❤️ ”.

Também houve quem se divertisse com os bastidores. “🤣 I love rehearsal footage🙌” , escreveu uma fã. Já outro internauta afirmou: “ Como eu queria ser teletransportada para esse show 😢...❤️❤️❤️❤️❤️” .

O grupo é uma das principais atrações desta sexta-feira no The Town 2025, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.