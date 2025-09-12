Instagram/Reprodução The Town 2025: veja looks dos famosos no terceiro dia de festival

O terceiro dia de The Town está movimentando o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nesta sexta-feira (12).

Com uma programação voltada para a música pop, o festival reuniu não apenas grandes artistas no palco, mas também uma plateia repleta de celebridades que estão chamando a atenção pelos looks escolhidos para a ocasião.

Entre as atrações da noite, nomes de peso do cenário nacional e internacional agitaram o público: Jota Quest, Di Ferrero, Luísa Sonza, TZ da Coronel, Duquesa, CeeLo Green, Jason Derulo e os icônicos Backstreet Boys.

Confira os looks do terceiro dia do festival.







Instagram/Reprodução/@gabrielarippi Gabriela Rippi Augusto no The Town





Instagram/Reprodução/@_renatasaldanha Renata Saldanha no The Town





Instagram/Reprodução/@titimuller_ Titi Müller no The Town















