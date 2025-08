Reprodução Instagram @jessiej Jessie J foi diagnosticada com infecção pulmonar

Jessie J, de 37 anos, foi ao hospital às pressas por conta de um quadro de infecção pulmonar. A informação foi divulgada pela própria artista, neste domingo (3), por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 14 milhões de seguidores.



Segundo a cantora, além da condição infecciosa, os médicos identificaram líquido nos pulmões. Este diagnóstico ocorre seis semanas após uma cirurgia a qual a artista foi submetida para o tratamento contra um câncer de mama.





Inicialmente, os profissionais da saúde trabalhavam com a hipótese de um coágulo, o que seria mais grave, porém isso foi descartado. "Não era o esperado nem o planejado. Eu tinha e ainda tenho sintomas que apontavam para um coágulo sanguíneo no pulmão. Mas não é um coágulo, graças a Deus", agradeceu.

"Fizeram vários exames, que acabaram mostrando que tenho uma infecção (ainda estou tentando descobrir o que é) e um pouco de líquido nos pulmões", completou ela, por meio dos stories. Um dos primeiros sintomas sentidos pela musicista foi o desconforto respiratório.

Jessie J ainda enfatizou que a internação é ambulatorial. Nesses casos, o paciente fica sob supervisão médica para o detalhamento do estado de saúde com exames, mas já tem alta e liberação médica para retornar à casa.

"Estou com dificuldade para respirar, mas recebi alta ontem à noite [sábado (2)]. Odeio ficar no hospital e continuarei a investigação como paciente ambulatorial", finalizou ela, tranquilizando a base de fãs que a acompanha na web.

Saiba mais

Cantora e compositora britânica, Jessie J ganhou destaque na indústria fonográfica internacional ao compor para músicos famosos, a exemplo de Justin Timberlake, Miley Cyrus e Rihanna. Em 2011, lançou o primeiro álbum, intitulado "Who You Are".

Ainda em 2011, emplacou "Price Tag", hit responsável por alçá-la ao estrelato. "Flashlight", "Bang Bang" e "Domino" são outras canções interpretadas pela musicista. Ela é mãe de Sky Safir Cornish Colman, que nasceu em maio de 2023, fruto da relação com Chanan Safir Colman.