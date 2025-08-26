Reprodução/Internet Val Marchiori é diagnosticada com câncer de mama

Val Marchiori anunciou que foi diagnosticada com câncer de mama. A revelação foi feita por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. A socialite contou que descobriu a doença após um exame de rotina, que identificou um nódulo suspeito na mama direita. O diagnóstico foi confirmado após a realização de uma biópsia.

“Vocês que me veem sempre arrumada, bonita, fazendo festa? Hoje estou aqui para dar uma notícia não tão boa”, iniciou. “Fui fazer um exame de rotina e tive que fazer uma biópsia por causa de um nódulo. Hoje saiu o resultado. É um tumor maligno, um câncer de mama”, disse.

A socialite afirmou que decidiu tornar público o diagnóstico como forma de conscientizar outras mulheres sobre a importância da detecção precoce. “A gente fica sem chão. Fico culpando a mim mesma, e quantas mulheres também que deixam de fazer por medo”, desabafou.

destacou o medo que sentiu ao realizar o exame e o arrependimento por não ter buscado o diagnóstico mais cedo. “Se eu já tivesse feito... É muito difícil quando a gente recebe a notícia. Parece que o mundo está acabando”, relatou.

A empresária afirmou que tem o apoio da família e que sua intenção é transformar o momento difícil em um alerta positivo. “Essa é a minha mensagem: mulheres, não deixem de fazer mamografia por medo. Quando fazemos antes, podemos tentar resolver. É um alerta. Faça mamografia!”, reforçou.