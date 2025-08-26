Val Marchiori anunciou que foi diagnosticada com câncer de mama. A revelação foi feita por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. A socialite contou que descobriu a doença após um exame de rotina, que identificou um nódulo suspeito na mama direita. O diagnóstico foi confirmado após a realização de uma biópsia.“Vocês que me veem sempre arrumada, bonita, fazendo festa? Hoje estou aqui para dar uma notícia não tão boa”, iniciou Val Marchiori. “Fui fazer um exame de rotina e tive que fazer uma biópsia por causa de um nódulo. Hoje saiu o resultado. É um tumor maligno, um câncer de mama”, disse.A socialite afirmou que decidiu tornar público o diagnóstico como forma de conscientizar outras mulheres sobre a importância da detecção precoce. “A gente fica sem chão. Fico culpando a mim mesma, e quantas mulheres também que deixam de fazer por medo”, desabafou. Val Marchiori destacou o medo que sentiu ao realizar o exame e o arrependimento por não ter buscado o diagnóstico mais cedo. “Se eu já tivesse feito... É muito difícil quando a gente recebe a notícia. Parece que o mundo está acabando”, relatou.
A empresária afirmou que tem o apoio da família e que sua intenção é transformar o momento difícil em um alerta positivo. “Essa é a minha mensagem: mulheres, não deixem de fazer mamografia por medo. Quando fazemos antes, podemos tentar resolver. É um alerta. Faça mamografia!”, reforçou.