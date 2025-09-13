Fátima Bernardes aproveita The Town e comenta novo canal

Fátima Bernardes falou ao iG durante o The Town sobre a fase atual da carreira. A apresentadora explicou como tem sido a transição da televisão para o YouTube, comentou o formato do novo canal e disse que encara o espaço como uma oportunidade para experimentar.
Na entrevista, Fátima revelou que a proximidade com o público foi uma surpresa positiva.
“ As vantagens e as desvantagens, a gente tem uma forma diferente de vocês se dedicarem, que me surpreendeu que as pessoas estão mais perto de mim que já já está em qualquer outro lugar da minha vida ”, afirmou.
A jornalista explicou que o canal não segue um único formato. A ideia é variar conteúdos, que já incluíram entrevistas e até culinária. “ Não tem nada no direcionamento único do canal ”, explicou.
Questionada sobre as mudanças recentes nas bancadas dos telejornais, Fátima evitou dar conselhos, mas elogiou a preparação dos jornalistas que assumem as funções. Para ela, o público pode confiar na experiência e no profissionalismo da nova geração.
A apresentadora também falou sobre a experiência no The Town. Fátima contou que não foi ao festival para assistir a um show específico, mas se declarou fã da música nacional. “ Eu adoro o trabalho dos artistas nacionais, eles fazem especiais, a gente vê o show do show ”, comentou.
Ao final, Fátima reforçou que o canal no YouTube deve ser um espaço de liberdade criativa. “ Eu até fiz comida, culinária, entrevista, a comida que eu já fazia. […] É um espaço para experimentar de tudo ”, disse, agradecendo aos fãs que a acompanham nessa nova fase.