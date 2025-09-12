Reprodução/ Instagram @alane Alane Dias

Alane Dias, de 24 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (11) para mostrar uma mudança inusitada que decidiu fazer no visual. A ex-participante do "Big Brother Brasil 2024" abandonou o tom escuro da sobrancelha e resolveu descolorir os fios.

Reprodução/ Instagram @alane Alane Dias descolore sobrancelha





Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 4,5 milhões de seguidores, a paraense mostrou todo o processo aos fãs, passando pela etapa em que passou o descolorante e compartilhando o resultado depois.





Embora tenha aparecido com os fios claros, Alane já antecipou que pretende matizar os fios e que a mudança não deve ficar presente por muito tempo. Nesta sexta-feira (12), talvez ela faça outra alteração na coloração das sobrancelhas.

"Eu adoro. Eu sei que vocês não gostam, mas não dá para agradar sempre vocês e ser belíssima o tempo todo, né? Então, eu gostei, mas eu passaria o matizador. Não sei se vai durar muito, talvez até amanhã já esteja demais", brincou.

Namoro com Francisco

Atualmente, Alane Dias namora Francisco Gil, filho da cantora Preta Gil, que morreu em julho deste ano, em meio ao tratamento contra câncer colorretal. Os dois assumiram a relação em maio, após meses de especulações.

Antigo affair

Antes do relacionamento com Francisco, Alane teve um envolvimento amoroso com outro famoso da classe artística. Trata-se de José Loreto, conhecido pela trajetória como ator em novelas da Rede Globo. Os dois não chegaram a namorar.

Carreira

Alane Dias se destacou durante a participação no "Big Brother Brasil 2024", temporada vencida pelo baiano Davi Brito. Após a estadia no reality global, ela começou a atuar como influenciadora, fazendo publicidades em redes sociais. Atriz formada, ela tem o desejo de emplacar papéis na TV.