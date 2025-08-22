Instagram/@bianca Bianca Andrade compartilha fotos de viagem romântica à Croácia

Bianca Andrade publicou nesta sexta-feira (22) registros da viagem à Croácia ao lado do namorado, Diego Cruz. A empresária e ex-BBB, de 30 anos, assumiu o romance com o ator e influenciador de 29 em maio e mostrou momentos do casal em praias, passeios de barco e pontos históricos do país europeu.

Nos cliques, Bianca exibiu o clima descontraído da viagem. " Delícia de viagem ", escreveu. Em outro trecho, acrescentou: " Mais uma viagem inesquecível com você, meu amor. Que venham as próximas ". A influenciadora contou nos Stories que a estadia está chegando ao fim e afirmou que já sente saudade.



Bianca já revelou como conheceu Diego Cruz. A história envolve a cantora Ludmilla e a mãe da empresária, Mônica Andrade. " Essa historia é muito boa! Acredita que conheci o Diego no palco do Numanice [show da cantora Ludmilla]?! Tinha como não dar certo?! E sabe quem apresentou? Minha mãe! A gente se conhecia de oi, minha mãe fã dele, via os vídeos dele. Aí minha mãe foi lá falar que era fã dele ", relatou.

Segundo Bianca, o primeiro contato oficial aconteceu em meio à música. "' Ah, sou mãe da Bianca. Aqui o Diego que te falo dos vídeos'. E eu: 'oi, Diego, prazer!'. Isso tudo no palcão do Numanice, a música torando! Aí depois no after que a gente arrasou ", explicou.