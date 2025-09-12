Raphaela Cunha Jean Paulo aproveita The Town e revela novos projetos no cinema

Jean Paulo, conhecido pelo papel de Cirilo em Carrossel , esteve no terceiro dia do The Town e falou com exclusividade ao iG Gente sobre a experiência no festival e os próximos passos da carreira. O ator destacou o desejo de assistir ao show do Green Day e adiantou que tem dois filmes programados para estrear em 2026.

A entrevista aconteceu no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde Jean compareceu acompanhado do pai.

" Cara, confesso que não dá para eu não falar que eu sou o mais roqueiro de todos ", disse o ator, ao lembrar que reconheceu músicas de diferentes bandas durante o evento.

Fã de Green Day e presença no festival



Jean Paulo revelou que o maior objetivo no festival era ver o vocalista Billie Joe Armstrong no palco.

" Com certeza o que eu mais quero assistir é Green Day. Vai ter que deixar de dar entrevista, porque, cara, vai parar todo o festival para assistir o show do Green Day ", declarou.

O ator contou ainda que o boné é um acessório indispensável para os festivais.

" Eu sou muito fã de boné, para falar a verdade, assim, não só em festival, como na minha vida, eu ando muito com boné e eu acho que faz sentido para festival também ."

Além da relação com a moda, ele ressaltou a utilidade prática.

" É aquele sol, não vai estar batendo na sua nuca desse jeito, é aquela chuvinha rala, não vai estar batendo no seu cabelo molhando para você ficar doente ", disse.

Na conversa, Jean também falou sobre o ritmo intenso de trabalho. Ele explicou que não planeja férias, mas confirmou que dois longas já estão em fase de preparação. " Agora no ano que vem, eu tô com dois longas para estar estreando, eu não posso falar muita coisa sobre ", adiantou.

Um dos projetos terá ambientação nos anos 70. " É uma pegada anos 70, assim. Então, aquela coisa de Tim Maia, a chegada do Michael Jackson e a gente fez essa vivência toda assim, tá lindo assim, o longa metragem" , contou.

O ator disse estar animado para o que vem pela frente e afirmou que novos projetos estão em negociação. " Foram os outros projetos que estão começando a encaminhar assim para a gente estar começando a gravar ", concluiu.