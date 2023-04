Divulgação/ Globo Jean Paulo Campos

Depois de fazer sucesso com o público infantil como Cirilo, no remake de "Carrossel", no SBT, Jean Paulo Campos voltou às telinhas mais maduro e em uma novela da TV Globo. O ator interpreta Yuri, um estudante bolsista de uma Faculdade de Direito em "Vai Na Fé", novela das sete que caiu nas graças do público.

Não é o primeiro projeto que o artista, que completa 20 anos nesta quinta-feira (13), faz na Globo, pois Jean participou da série "Musa Música", que deve estrear nos próximos meses. Com experiências em várias emissoras do Brasil, Jean revela que a maior diferença gerada entre a "troca" do SBT pela Globo foi a mudança para o Rio de Janeiro. "Lá eu não tenho a presença dos meus pais, porque eles moram em São Paulo [cidade natal do ator]", explica ele.

Outro ponto que faz parte da nova realidade é a possibilidade de cruzar com pessoas importantes da teledramaturgia brasileira. "São pessoas que sempre assisti na TV e que, realmente, eu vejo passando nos corredores e estão atuando agora comigo. Por exemplo, a Renata Sorrah, a Carolina Dieckmann e o José Loreto. Foi um baque muito grande. É difícil manter a postura", brinca o paulista Jean.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Após o sucesso em Carrossel, no SBT, Jean Paulo Campos também trabalhou na Record, em projetos como o "Canta Comigo Teen" e "Dancing Brasil". Apesar da projeção que teve na emissora de Silvio Santos, Jean Paulo Campos não nega que agora só tem olhos para o futuro na Globo.

"Eu não pensei muito ainda tão aprofundado sobre o futuro, mas, com certeza, seria ótimo caminhar em outro projeto da Globo porque eu estou gostando muito", responde o paulista, quando questionado de uma possível volta ao SBT.







Yuri e a representatividade negra em "Vai Na Fé"

A novela "Vai na Fé" é apontada como a melhor novela da Globo no ar por parte dos telespectadores. Assim como Samuel de Assis , o jovem exalta a obra de Rosane Svartman e vibra com o personagem recebido. "Yuri é um jovem preto que estuda em uma Faculdade de Direito com pessoas totalmente diferentes dele. Logo no primeiro capítulo, teve a cena dele sendo preso [por algo que não cometeu], algo que acontece com muitas pessoas por aí", comenta Jean sobre a importância do personagem na novela.





"Então, ele traz muita representatividade. É uma baita responsabilidade para mim estar fazendo o Yuri", completa o ator. Vale lembrar que a trajetória do personagem ganha outro recorte importante, que traz ainda mais diversidade para a produção: notícias afirmam que ele está prestes a viver um romance homossexual com Vini (Guthierry Sotero), personagem bissexual que tem flertado com Yuri.

Além de Yuri, a trama das sete traz mais personagens negros, tanto no núcleo principal como nos secundários. Um exemplo é a protagonista Sol (Sheron Menezes) e toda a família dela. Jean revela que se sentiu acolhido de ver a diversidade de atores na produção.

"Para todo mundo no elenco, foi algo que trouxe muito acolhimento, essa diversidade de pessoas pretas presentes nesse projeto, de diversas formas, diversos tons de personagens. Então, isso é muito importante para nós e também é muito importante para o público", comemora Jean.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente