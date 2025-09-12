Reprodução/Divulgação/TV Globo André Mattos está na próxima novela das 21h

André Mattos foi confirmado no elenco de Três Graças, a próxima novela das 21h da TV Globo. O ator, que já passou por SBT, Record e plataformas de streaming nos últimos anos, estava há mais de duas décadas longe da emissora carioca. Ele retorna agora em uma produção assinada por Aguinaldo Silva.

O último trabalho de André na Globo foi em Senhora do Destino (2004), também escrita por Silva, onde interpretou o personagem Madruga. Na nova novela, que substituirá Vale Tudo no horário nobre, ele dará vida ao delegado Jairo Barroso.





O personagem faz parte do núcleo liderado por Rômulo Estrela, que interpretará o investigador Paulinho Reitz, e Gabriela Medvedovski, que será a estagiária Juquinha.

"Estamos com uma sintonia muito boa. Rômulo é um ator muito sensível, muito honesto, e a Gabi, uma atriz maravilhosa", revelou André em entrevista ao Gshow.

"A nossa troca tem sido muito legal, tanto no set quanto nas conversas de camarim e pela internet. Estamos cooperando para que esse núcleo seja muito bacana", destacou o artista.

Sobre Três Graças

A TV Globo em breve estreará sua próxima novela das nove, Três Graças, com estreia marcada para 20 de outubro. A produção, escrita por Aguinaldo Silva, aposta em uma mistura de drama social, vingança e mistério.

A trama gira em torno de três mulheres de gerações diferentes: Lígia (Dira Paes), Gerluce (Sophie Charlotte) e Joélly (Alana Cabral), que se unem para enfrentar os desafios da maternidade precoce.

Lígia será gravemente prejudicada ao receber medicamentos falsificados distribuídos pela fundação de Santiago Ferretti, personagem de Murilo Benício. Gerluce, por sua vez, lutará por justiça para todas as vítimas do vilão e elaborará um plano para roubar a fortuna escondida numa estátua na casa da amante de Santiago, Amarinda (Grazi Massafera).

O policial Paulinho (Rômulo Estrela) investigará o crime e acabará se apaixonando por Gerluce, sem saber que ela está por trás de tudo.

O elenco ainda conta com Andréia Horta, como Zenilda, esposa de Santiago; Arlete Salles, como Josefa, mãe de Amarinda; Paulo Mendes, no papel de Raul, filho da vilã; e Marcos Palmeira, escalado para viver o pai de Gerluce.

Miguel Falabella interpretará Kasper, um homem muito rico e gay que tem uma filha adotiva (Mell Muzzillo) e uma sobrinha (Daphne Bozaski).

Rejane Faria, Juliana Alves, Otavio Müller e Augusto Madeira ficarão responsáveis pelo núcleo humorístico da novela. Também participam Enrique Diaz, Carla Marins, Guthierry Sotero, entre outros nomes.

A história será ambientada nos bairros da Brasilândia e da Aclimação, em São Paulo. Inicialmente, a trama se passaria no Rio de Janeiro, mas a direção da Globo optou por transferir o cenário para a capital paulista.