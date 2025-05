Reprodução/Instagram Green Day





O Green Day usou as redes sociais nesta quinta-feira (29) para um anúncio especial. A banda de punk rock dos Estados Unidos anunciou três apresentações no Brasil. Além das datas divulgadas em no post, eles também revelaram que vão passar pela Argentina, Peru, Colombia, Chile e Paraguay.

Por aqui, o Green Day realizará apresentações no dia 7 de setembro em São Paulo, no festival The Town, dia 9, no Rio de Janeiro e no dia 12 em Curitiba.

"Brasil e Argentina, vocês sabem que nós conquistamos vocês... acharam que viríamos até aqui para não fazer mais shows?! Nos vemos em Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba em setembro 🤯🤯🤯", dizia a legenda da publicação.

A publicação causou furor entre os seguidores. "Vocês fizeram meu aniversário mais feliz 😍❤️", celebrou uma fã. "Já estou pronto", avisou um outro. "Meu eu de 2010 tá pirando 😍", brincou um terceiro.