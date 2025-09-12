Reprodução/Record/Instagram/@mcgui Rodrigo Carelli esclarece declaração do MC Gui

Uma declaração de MC Gui levantou dúvidas sobre o reality A Fazenda. O cantor contou que teve acesso a informações externas enquanto participava da 13ª edição da atração. Um mês depois da fala polêmica do ex-participante, o diretor Rodrigo Carelli rebateu a acusação.

Durante a coletiva de imprensa de A Fazenda 17, realizada na quinta-feira (11), o profissional negou que a produção tenha passado informações sobre o que acontecia fora da casa.





"Isso não acontece, e não tem como saber se o que ele falou é verdade", afirmou.

"Não tem como ele provar, nem como a gente provar que não aconteceu. A gente é muito rígido com informação externa, não tem como isso acontecer. A gente é cada vez mais rígido, não tem como saber [se é verdade]. Eu precisava de uma prova, mas como ele fumou a seda… Mas não funcionou, né? Se aconteceu, não funcionou", reforçou.

MC Gui deu a declaração em entrevista ao programa Sala de TV, do canal WebTV Brasileira. O artista disse que um amigo escreveu um bilhete escondido dentro de um kit tabaco que seria entregue a ele, com orientações sobre o programa. Gui afirmou que a produção do programa não desconfiou e o recado acabou chegando até ele.

"Quando eu pedi o tabaco, eles pediram tabaco, seda, piteira, isqueiro, todo o kit para eu poder fazer o cigarro e poder fumar lá dentro. Só que eles pediram para minha produção comprar e enviar pra eles, e eles mandarem pra dentro da sede", disse.

Conforme o cantor, a mensagem falava quais eram os participantes favoritos do público, além de sugerir possíveis alianças.

"Um parceiro meu comprou, escreveu um texto minúsculo e falou: 'O Rico é campeão, se aproxima do Rico, conversa com ele, não briga mais com ele. Fica ao lado da Mileide, da Aline Mineiro, e bebe na próxima festa que você tá muito chato'", frisou.

Sobre a Fazenda

A 17ª temporada estreia nesta segunda-feira (15), às 22h30, na Record, prometendo uma edição marcada por novidades e grandes nomes no elenco. A emissora está apostando alto no reality show que promete gerar muito entretenimento e muito bafo no canal da Barra Funda.