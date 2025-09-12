Reprodução/Instagram/@rafapinheirojustus Rafaella Justus fala sobre mudança para o Rio de Janeiro

Rafa Justus revelou que ainda não caiu a ficha sobre a ida de César Tralli para o comando do Jornal Nacional. A filha de Ticiane Pinheiro, esposa do apresentador, confessou ainda em choque com a possibilidade de se mudar com a família para o Rio de Janeiro, onde o telejornal é transmitido.

"Fiquei realmente sabendo no final de semana retrasado, então é muito recente para mim. Ainda estou naquele baque, naquele choque", disse a jovem em entrevista na noite da última quarta-feira, durante o lançamento do empreendimento do pai, Roberto Justus.





Bastante sincera, Rafa Justus diz não saber o que vai ocorrer daqui para frente.

"Não sei o que vai acontecer, porque as coisas podem mudar amanhã. Sou uma pessoa muito indecisa. O que falo hoje pode não valer amanhã, mas enfim... Eu realmente não sei. Tem essa possibilidade, que é muito grande, mas também tem a possibilidade de eu ficar [em São Paulo], e vice-versa. O futuro a Deus pertence. Daqui a pouco vou saber", contou ao Portal Leo Dias.

"Sei que qualquer escolha que eu fizer vai ter prós e contras, como qualquer escolha na vida. Realmente estou muito nessa dúvida, porque não queria me afastar dos meus amigos - já estou no segundo ano - e não fazer o último ano com eles. Mas, ao mesmo tempo, tenho toda a minha família lá. Ter que ir para uma escola nova…", reforçou.

Por fim, a filha de Ticiane Pinheiro revelou que ainda não tem nada pronto sobre a mudança e terá que correr já que está tudo em cima.

"Muito, é tipo o assunto do mês. Vai ser dos próximos meses. Tenho que correr para decidir, está em cima, e a gente não sabe ainda", concluiu.

César Tralli quer levar família para o Rio

Durante participação recente no Mais Você, Cesar Tralli falou pela primeira vez sobre sua futura estreia como titular do Jornal Nacional, após o anúncio da saída de William Bonner.

"Olha, Ana, a gente está começando a conversar sobre isso, porque era uma informação que eu tive que guardar por muito tempo em segredo, e eu só comuniquei às minhas filhas neste final de semana. Só neste fim de semana que elas souberam. Então, com calma, a gente vai tratar, obviamente, de tudo isso. Claro que, pelo fato de a gente ser uma família muito unida, muito próxima, com muito amor e carinho um pelo outro, tudo vai ser no sentido de que todos possam ir", revelou o profissional.

O jornalista revela que tem muitos amigos no Rio de Janeiro, mas que sentirá muita saudade da equipe do Jornal Hoje. Ele reitera toda a gratidão que tem por todos os colegas de trabalho que passaram por sua vida.

"Eu tenho muitos colegas lá. Estou aqui na Globo há quase 33 anos. Então, a equipe do JN, a redação, a GloboNews - que também está lá - eu conheço muita gente. Então, para mim, vai ser uma alegria enorme conviver com essa equipe maravilhosa", finalizou na recentemente.